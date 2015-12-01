TBMM'de komisyon başkanları belli oldu

TBMM’de 18 ihtisas komisyonu başkanlarını seçti. 17 Komisyonunun başkanı değişti. Komisyon başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın bazı isimlerden oluştuğu belirtiliyor.

Komisyonlarda dikkat çeken bazı isimler şöyle:

KİT Komisyonu’na Ankara Milletvekili Fatih Şahin (36) seçildi. Şahin, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı ve bir dönem Erdoğan’ın Genel Merkez’de avukatlığını yürüttü.

Erdoğan’a yakın olduğu belirtilen iki İstanbul milletvekili başkan koltuğuna oturdu. Erol Kaya, Bayındırlık-İmar-Turizm Komisyonu Başkanı oldu. Pendik eski Belediye Başkanı Kaya, bir dönem Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak çalıştı. Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır da partinin kurucularından.

Davutoğlu'nun danışmanı

Başbakan Davutoğlu’nun başdanışmanlığını yapan Taha Özhan, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na geldi. Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Bilgi, Teknoloji Komisyonu’na başkan oldu. Altunyaldız, Gümrük Bakanlığı eski müsteşarı.

Eski Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Emrullah İşler de başkanlık koltuğuna oturdu. Atalay, Milli Eğitim Komisyonu’na, İşler ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’na başkan oldu.

Diğer isimler

Mustafa Şentop (Anayasa), Sezer Katırcıoğlu (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği), Faruk Özlü (Milli Savunma), Celalettin Güvenç (İçişleri), Cihan Pektaş (Çevre Komisyonu), Vural Kavuncu (Çalışma), Recep Konuk (Tarım), Sadi Bilgiç (Plan Bütçe), Mustafa Yeneroğlu (İnsan Hakları), Kasım Gülpınar (AB Uyum).