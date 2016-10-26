TBMM'de Kışanak gerginliği: HDP'liler komisyon salonunu terk etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınması bu sabah Meclis'teki 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonunda da gerginliğe neden oldu.

HDP Mardin Milletvekili ve komisyon üyesi Mithat Sancar, belediye eş başkanlarının gözaltına alınması konusunda söz istedi. AKP'li Komisyon başkanı Reşat Petek ise gündem dışı söz verilmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine komisyonun HDP'li üyeleri, "Siz talimat verdiniz. Bu komisyon talimat verdi. Bir belediye başkanı buradan çıkınca gözaltına alındı. Bu komisyon darbeleri araştırmak için değil meşrulaştırmak için kullanılıyor. Meclis'e darbe yapıyorsunuz. Siz darbecisiniz" diyerek bağırdı.

HDP'li üyeler daha sonra komisyon salonunu terk etti.

CHP'li komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu da HDP'li vekillere söz vermeyen komisyon başkanı Reşat Petek'e tepki göstererek "Siz komisyon başkanısınız, sınıf başkanı değil" dedi.

Darbe girişimini araştırma komisyonu dün Gültan Kışanak'ı dinlemiş, Kışanak'a Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yaptığı görüşmeler sorulmuştu.

Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözlatına alınmasından sonra dün akşam HDP ve DBP açıklama yaparak halka belediye binası önünde saat 11:00'da toplanmaları çağrısı yapmıştı.

Diyarbakır Valiliği'nden ise yapılan çağrıya cevaben halkın 'kanusunsuz eylemlere' itibar etmememerini isteyen bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, olağanüstü hâl (OHAL) kararları kapsamında Diyarbakır'daki stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi eylemlerin yasaklandığı belirtiliyor.

Dün Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alındığı haberinin gelmesinin ardından belediye binası önüne gelen gruplar kararı protesto etmişlerdi.

Dün akşamki protestoların ardından kalabalık olaysız dağıldı.

Polis ise hâlâ belediye binasına personel harici kimsenin girmesine izin vermiyor.