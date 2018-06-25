TBMM'de kadın milletvekillerinin oranı yüzde 17'de kaldı

Türkiye'de dün yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Meclis'te kadın milletvekili oranı yüzde 17'de kaldı.

AKP'nin 295 milletvekilinden 52'si, CHP'nin 146 milletvekilinden 18'i, HDP'nin 67 milletvekilinden 25'i, MHP'nin 49 milletvekilinden 5'i, İYİ Parti'nin 43 milletvekilinden 3'ü kadın.

33 kentin ise kadın milletvekili olmayacak.

1 Kasım 2015 seçimlerinde 550 milletvekilinden 81'i kadındı, bu da oran olarak yüzde 14,7'e denk geliyordu.

Kadın milletvekillerinin listesi şöyle:

Jülide Sarıeroğlu

Müzeyyen Şevkin

Tülay Hatımoğulları Oruç

Ayşe Sibel Ersoy

Burcu Köksal

: Dirayet Dilan Taşdemir

: İlknur İnceöz

: Gamze Taşcıer

: Filiz Kerestecioğlu Demir

: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız

: Nevin Taşlıçay

: Asuman Erdoğan

: Sena Nur Çelik,

: Tuba Vural Çokal

: Deniz Depboylu

: Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir

: Aysu Bankoğlu

: Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran

: Arzu Aydın

: Emine Yavuz Gözgeç

: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

: Vildan Yılmaz Gürel

AKP: Jülide İskenderoğlu

: Nilgün Ök

: Gülizar Biçer Karaca

: Oya Eronat

: Salihe Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ

: Ayşe Keşir

: Fatma Aksal

İmren Çakırlar

: Sermin Balık

: Zehra Taşkesenlioğlu

: Emine Nur Günay

: Jale Nur Süllü

: Derya Bakbak

: Leyla Güven

: Suzan Şahin

Aylin Cesur

: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut

: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü

: Pervin Buldan

: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Canan Kalsın, İffet Polat

: Oya Ersoy, Hüda Kaya

: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil

: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan

: Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm

: Arzu Erdem,

: Ceyda Bölünmez Çankırı,

: Selin Sayek Böke,

: Serpil Kemalbay Pekgözegü

: Sevda Erdan Kılıç

: Habibe Öçal

: Hülya Nergis

: Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek

: Fatma Kaplan Hürriyet

: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı

: Esin Kara

: Ceyda Çetin Erenler

: Öznur Çalık,

AKP: Semra Kaplan Kıvırcık

: Pero Dundar, Ebrü Günay

: Zeynep Gül Yılmaz

: Fatma Kurtulan

: Yelda Erol Gökcan

: Gülüstan Kılıç Koçyiğit

: Çiğdem Erdoğan Atabek

: Çiğdem Karaaslan

: Neslihan Hancıoğlu

: Meral Danış Beştaş

: Semiha Ekinci

: Zemzem Gülender Açanal

: Ayşe Sürücü

: Nuran İmir

: Çiğdem Koncagül

: Candan Yüceer

: Özlem Zengin

: Bahar Ayvazoğlu,

: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan

: Meliha Akyol