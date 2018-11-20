TBMM'de 'İsmail Kahraman yasağı' kaldırıldı

TBMM Güvenlik Koordinasyon Komitesi; sendikalar, odalar, meslek örgütleri ve derneklerden oluşan yüzlerce sivil toplum örgütüne uygulanan TBMM yerleşkesine giriş yasağını kaldırdı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkan olduğu 26. yasama döneminde pek çok meslek örgütü, sendikalar ve dernek temsilcilerine yönelik TBMM yerleşkesine girişte yasak uygulanmaya başlanmıştı. TBMM’ye giriş yasağı hakkında soru önergesi veren ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile de görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu ülkenin yurttaşlarına halkın Meclisine giriş yasağı konulması utanç vericidir” diye konuşmuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Çakırözer’in konu hakkındaki soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla hiçbir ziyaretçinin TBMM’ye girişinde sınırlama bulunmadığını açıkladı.