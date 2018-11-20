T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM'de 'İsmail Kahraman yasağı' kaldırıldı

Birçok dernek temsilcisi, TBMM'ye giremiyordu

20 Kasım 2018 10:15

TBMM Güvenlik Koordinasyon Komitesi; sendikalar, odalar, meslek örgütleri ve derneklerden oluşan yüzlerce sivil toplum örgütüne uygulanan TBMM yerleşkesine giriş yasağını kaldırdı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkan olduğu 26. yasama döneminde pek çok meslek örgütü, sendikalar ve dernek temsilcilerine yönelik TBMM yerleşkesine girişte yasak uygulanmaya başlanmıştı. TBMM’ye giriş yasağı hakkında soru önergesi veren ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile de görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu ülkenin yurttaşlarına halkın Meclisine giriş yasağı konulması utanç vericidir” diye konuşmuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Çakırözer’in konu hakkındaki soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla hiçbir ziyaretçinin TBMM’ye girişinde sınırlama bulunmadığını açıkladı.

 

ETİKETLER

ismail kahramantbmmutku çakırözeryasakbinali yıldırımmeclis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24