'TBMM’de ikinci yolsuzluk soruşturması' iddası

Meclis’in kamera ihalesiyle ilgili yapılan yolsuzluk ihbarının incelenmesini isteyen Yargıtay Başsavcılığı, şimdi de server ihalesi için soruşturma başlattı.

Yargıtay, TBMM Başkanlığı tarafından yapılan kamera ihalesinden sonra sistem salonu (server) ihalesi için de soruşturma istedi.

Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil’in haberine göre, Yargıtay, Meclis Bilgi İşlem’de mühendis olarak çalışan mühendis Fethi Özant’ın konu hakkındaki dilekçelerini inceledikten sonra bu kararı verdi. Soruşturma isteği belgesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Mehmet Beşir Güben imzasıyla gönderildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından açılan ihaleyi, Ülkem Elektronik adlı kamera şirketi 3 milyon 568 bin liraya almıştı. Mühendis Fethi Özant, Meclis Başkanlığı’na dilekçe vererek ihalede yolsuzluk olduğu yönündeki iddiasını dile getirdi. Bu başvurudan bir sonuç alamayınca hazırladığı Teknik Şartname Analizi raporuyla beraber Yargıtay’a başvurdu.

‘Para peşin ödendi iddiası’

Mühendis Fethi Özant’ın konuyla ilgili iddiaları şöyle: “TBMM Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şubesi, server konusunda uzmanlığı olmayan ve ihaleyi alan Ülkem Elektronik’le anahtar teslim usulü ile anlaştı. Ancak şirkete serverlar gelmeden ve sistem kurulmadan yüzde 15 kesinti yaparak ödeme yapıldı. Şirketin aldığı sistemde, serverları birbirine bağlayan cihazlar, üretimden kalkan cihazlar. Sistem, Meclis’in mevcut server sitemiyle de uyumlu değil.”

10 kat fazla fiyat

Mühendis Özant’ın iddiaları arasında, serverlarda 3 kartlık giriş olmasına rağmen şirketin 30 kartlık lisans alıp fiyatı tam 10 kat daha fazla gösterdiği, ihaleyi veren TBMM Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü imzası mühendis yerine birimde görevli teknisyene attırdığı da var. Özant, ihalenin ödeme belgesinin TBMM’nin antetli kağıdı yerine Devlet Malzeme Ofisi’nin antetli kağıdıyla hazırlandığını da öne sürdü.

Beş gün sonra iptal

TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından açılan IP Tabanlı Kamera Güvenlik Sistemi Alımı (Montaj Dahil), Mal Alımı Açık İhalesi’nin, TBMM’nin güvenlik ihtiyaçlarının değişmesi ve ihtiyaç duyulan kamera sayısının iki katına çıkması sebebiyle, bu iddialar gündeme gelmeden önce 10 Temmuz 2013 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği söylenmişti. TBMM İdari Teşkilatı ihale iptal edilmişti açıklamasından sonra ihalenin mühendis Özant’ın Yargıtay’a başvurduktan beş gün sonra iptal edildiği ortaya çıktı. Öte yandan Sistem Salonu (server) ihalesinde ihaleye alan şirkete paraları ödendi. Parası ödenen ihalenin iptal edilip edilemeyeceği ise merak konusu.

Gerekeni yapacağız

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, önceki gün Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası’nda katıldığı toplantıda, TBMM’deki kamera sistemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına dair sorular da soruldu. Çiçek, gelen her şikayeti havale ettiklerini belirterek, bu konularda hassas olduklarına vurguladı. “Onun için bir yanlışlık varsa netice itibarı ile sonucunu yargıda bilir, hep beraber biliriz. Sinek pis değil, mide bulandırır” diyen Çiçek, konuya ilişkin üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.