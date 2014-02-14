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TBMM’de HSYK görüşmeleri başladı

Muhalefetin anayasa aykırılık iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Teklif Anayasa’ya uygundur' karşılığını verdi

14 Şubat 2014 20:38

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda HSYK yapısında önemli değişiklikler getiren kanun teklifinin görüşmeleri  tartışmalı başladı.  Muhalefetin anayasa aykırılık iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Teklif  Anayasa’ya uygundur” karşılığını verdi. “Anayasa’ya aykırılık” olmadığını söyleyen bakan Bozdağ, “ O zaman niye bekletildi” sorusuna, “ Teklifin bırakılmasının Anayasa’ya aykırılıkla bir ilgisi yok” yanıtı verdi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi,   hükümetin anayasaya aykırılık olmadığı konusunda  kendilerini  bilgilendirme önerisinde bulundu.  Bunu üzerine, oturumu yöneten Sadık Yakut,  birleşime 15 dakika ara  verdi. Bakan Bozdağ,   bu arada partilerin grup  başkanvekillerini  bilgilendirecek.  AKP,  kanun teklifinde bazı bölümlerin çıkarılmasını da düşünüyor.

 “Bazı  Kanunlarda Değişiklik  öngören” kanun  teklifi 46 madde.  Teklifin 21 maddesi  daha önce TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüş  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK)  maddelerine gelince dondurulmuştu. Dondurulmada, AB’den ve Çankaya’dan gelen mesajlar etkili olmuştu.  Ancak, HSYK’nin son iki haftadır  toplanamaması AKP’nin kararını  değiştirmede  etkili oldu.

 TBMM ‘de bugün  HSYK’yi ilgilendiren 25 maddenin görüşülmesi  planlandı.  Teklif  bitmediği takdirde  yarın da görüşmelere  devam edilecek.

 

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