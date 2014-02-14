TBMM’de HSYK görüşmeleri başladı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda HSYK yapısında önemli değişiklikler getiren kanun teklifinin görüşmeleri tartışmalı başladı. Muhalefetin anayasa aykırılık iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Teklif Anayasa’ya uygundur” karşılığını verdi. “Anayasa’ya aykırılık” olmadığını söyleyen bakan Bozdağ, “ O zaman niye bekletildi” sorusuna, “ Teklifin bırakılmasının Anayasa’ya aykırılıkla bir ilgisi yok” yanıtı verdi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, hükümetin anayasaya aykırılık olmadığı konusunda kendilerini bilgilendirme önerisinde bulundu. Bunu üzerine, oturumu yöneten Sadık Yakut, birleşime 15 dakika ara verdi. Bakan Bozdağ, bu arada partilerin grup başkanvekillerini bilgilendirecek. AKP, kanun teklifinde bazı bölümlerin çıkarılmasını da düşünüyor.

“Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören” kanun teklifi 46 madde. Teklifin 21 maddesi daha önce TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüş Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) maddelerine gelince dondurulmuştu. Dondurulmada, AB’den ve Çankaya’dan gelen mesajlar etkili olmuştu. Ancak, HSYK’nin son iki haftadır toplanamaması AKP’nin kararını değiştirmede etkili oldu.

TBMM ‘de bugün HSYK’yi ilgilendiren 25 maddenin görüşülmesi planlandı. Teklif bitmediği takdirde yarın da görüşmelere devam edilecek.