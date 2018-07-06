TBMM'de hazırlıklar tamamlandı; bakanlar kendi sıralarına oturacak, yemin töreni Adana milletvekilleriyle başlayacak

TBMM’nin 27 yasama dönemi, 600 milletvekilinin yemin töreniyle yarın resmen başlamış olacak. Meclis Genel Kurulu yarın saat 14.00’te açılacak. Oturumu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu nedeniyle İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz geçici başkan sıfatıyla yönetecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yemin töreni için Meclis’te olacağı belirtildi. Erdoğan’ı TBMM’ye gelişinde mazeret bildirdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerine en yaşlı ikinci üye sıfatıyla AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü karşılayacak.

TBMM’de milletvekili sayısının 600’e çıkması nedeniyle oturma düzeninde bazı sıkışıklıklar da yaşanabilecek. Yeni bir tadilattan geçmeyen Genel Kurul'da milletvekili seçilen bakanlar kurulu üyeleri eski yerlerine oturacak. Yer bulamayan vekillerin ise kabine ve komisyon sıralarını kullanmaları bekleniyor. Yemin töreni Adana milletvekilleriyle başlayacak ve devam edecek. Yemin töreniyle birlikte Meclis başkanı seçim takvimi de işleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Temmuz'da Meclis’te ‘tarafsızlık’ yeminiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başı olacak. Cumhurbaşkanı yemini için Meclis'te özel oturum düzenlenecek. Yabancı misyon şeflerinin de davet edileceği törende Erdoğan, oturumu yöneten Durmuş Yılmaz'ın davetiyle Genel Kurul’da yemin edecek.