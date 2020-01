TBMM'de günün tartışmasıydı; asli kurucu iktidar-tali kurucu iktidar nedir?

[4]. Hume, David (1739). A Treatise of Human Nature, Book III, Part I, Section I (http://books.google. com.au/books?id=-Sp8B0ZdyAYC&pg= PA335) s.335; Rachel Cohon, "Hume's Moral Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/hume-moral/>.