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TBMM'de gündem çıkacak sonuca bağlı; OHAL oylaması var, uyum yasaları hazırda bekliyor

Referandumdan 'evet' ya da 'hayır' çıksa da 'erken seçim' tartışması gündemde

16 Nisan 2017 15:20

Hülya Karabağlı

TBMM 16 Mart‘ta verdiği referandum molasından bir ay sonra 18 Nisan 2017 Salı günü çalışmalarına başlayacak. Meclis’in ilk işi 19 Nisan’da süresi dolacak olan OHAL görüşmeleri olacak. CHP ve HDP, OHAL’in uzatılmasına karşı duruş sergiliyor.

“Uyum yasaları bir kenarda bekliyor”

Referandumdan çıkacak sonuç Meclis’in gündemini de belirleyecek. Sandıktan 18 maddelik anayasa değişikliğine ‘Evet’ çıkması durumunda anayasa değişikliğine paralel uyum yasaları için hummalı bir çalışma başlayacak. Alınan bilgiye göre, kapsamlı bir mevzuat çalışması yapılacak, hangi kanunda bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı belirlenecek. Uyum yasaları çerçevesinde TBMM iç tüzüğü ve diğer yönetmelikler de değişiklik yapılacak.

'Başbakan ve başbakanlık'
kanunlardan ayıklanacak

'Başbakan ve Başbakanlık' gibi yeni sistemde yer almayan ifadeler kanunlardan ayıklanacak. Kulislerde, her kanun için ayrı ayrı düzenleme yerine tek bir kanunla tüm kananlardaki ayıklamanın yapılabileceğine de dikkat çekiliyor. ‘Evet’ çıkması durumunda, Meclis aritmetiği 600 milletvekili ve Başkanlık rejimine göre düzenleneceği için iç tüzük de uyumlu hale getirilecek.

Seçim barajı, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu

Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın siyasetin gündeminde ‘erken seçim’ tartışmaları var. Hatta  Temel yasalarda değişiklik yapılacağı yönünde de beklentiler dikkat çekiyor. Siyasi Partiler Kanunu (SPY),  Seçim Kanunu ve seçim barajı gibi önemli başlıklar da gündemde.

Meclis, 18 Nisan’dan itibaren çalışmalarına başlayacak. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma  Komisyonu raporunun açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu. 

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