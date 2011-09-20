TBMM'de eşcinsel derneklerin internet sitelerine girilemiyor!

T24

CHP'li vekil fark etti

'Bu sansür ve fişlemedir'

KAOS GL'den tepki

TBMM'de tartışma yaratan uygulama. TBMM Başkanlığı, eşcinsel örgütleri tarafından kurulan 'Kaos GL ve Lambdaistanbul adlı derneklerin, resmi web sitelerine erişimi engelledi.Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), yasaklı listesinde yer almayan 'www.kaosgl.com' ve 'www.lambdaistanbul.org' adlı sitelere filtre uygulayan Meclis, erişime kapattığı bu sitelere girmek isteyenlere yazılı başvuru şartı da getirdi.Akşam'ın haberine göre, erişim yasağı sadece Meclis bürokratlarıyla sınırlı kalmadı ve milletvekilleri ile danışmanları da kapsadı. İnternetten bu iki siteye girmek isteyen vekillerin karşısına, 'sınırlı erişim', 'homosexuality' ve 'çalışmalarınız için gerekliyse form doldurun' uyarıları çıktı.Aynı sayfada yer alan ve 'doldurulması zorunludur' hatırlatması bulunan formda ise, filitrelenen sitelere girmek isteyenlerin ad-soyad, sicil numarası, görevi, e-posta adresi, telefon numarası ve niçin erişim istediği sorularını yanıtlaması isteniyor.Meclis Genel Sekreterliği ise söz konusu sitelere erişim kısıtlamasını teknik gerekçelerle savundu. Yetkililer, 'TBMM internet güvenliği için kullandığımız program 'pornografi', 'kumar', 'homoseksüalite' gibi yasaklı kelimelerin geçtiği siteleri otomatik olarak filtreliyor. Sansür veya yasak yok. İsteyen milletvekili form doldurup bu sitelere girebilir' dedi. Teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Yamaç, bu şekilde kaç sitenin yasak olduğu konusunda ise bilgi vermedi.Tartışma yaratan uygulamayı, eşcinsel, biseksüel, travesti ve transeksüellerin karşılaştığı ayrımcılık ve şiddet konusunda araştırma yapan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka fark etti.Erişim yasağıyla karşılaşan Nazlıaka, form doldurmayı reddederek Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünü anımsatan Nazlıaka, Meclis'in tüm vatandaşların temsil yeri olduğunu belirtti ve uygulamayı 'ayrımcılık' olarak tanımladı. Nazlıaka, önergesinde 'LGBT'lere yönelik ayrımcı uygulamalar anayasaya aykırıdır. Bu ayrımcılığa karşı hükümet ne tür önlemler alacaktır?' diye sordu.Nazlıaka, Akşam'a şunları söyledi:"Seçimlerden önce Pembe Hayat Derneği'ni ziyaret etmiştim, Kaos GL temsilcileriyle de görüşmüştüm. Onların sorunlarını, maruz kaldıkları ayrımcılıkları, gördükleri şiddeti, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri nedeniyle işlenen cinayetleri konuşmuştuk. Kendim, cinsel yönelimlerle ilgili araştırma yapmak istedim. Bu nedenle sitelerine girmek istedim. Ancak girilemediğini gördüm. Meclis, milletin temsil edildiği yerdir. Bu kişiler milletten sayılmıyor mu? Son derece yanlış bir uygulama. Fişlenme durumu söz konusu. "Meclis'teki uygulamaya KAOS GL Koordinatörü Ali Erol da tepki göstererek şunları söyledi:"TİB'in kara listesinde derneğimizin resmi sitesi yer almıyor. Meclis'teki erişimin engellenmesi ayrımcı bir uygulama ve sansür anlamına geliyor. Bu skandalın 2 yönü var; birincisi, Türkiye'de eşcinsellik realitesinin tanınmadığına işaret ediliyor. İkincisi ise, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş yasal bir derneğin resmi web sayfasına, milli iradenin temsil edildiği bir kurumdan girilememesi."