TBMM'de Erdoğan'ın dışındaki konuşmalar kaldırıldı; CHP katılmama kararı aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla gece saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak anma etkinliklerine katılmayacağı bildirildi.

Söz konusu karara gerekçe olarak protokol konuşmalarının etkinlik programından çıkarılması gösterildi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anma programına katılmama kararına ilişkin olarak "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli de konuşmayacak

Protokol konuşmalarının kaldırılmasıyla birlikte Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmaları da iptal edilmiş oldu.

Programın değiştirilmiş hâli şöyle: