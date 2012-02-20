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TBMM'de, 'Dersim' komisyonu oylaması

Başbakanlık, Dersim arşivlerinin yerli yabancı araştırmacılara açık olduğunu bildirdi.

20 Şubat 2012 16:59

 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

TBMM Dilekçe Komisyonu, Dersim olaylarını Araştırma Komisyonu kurmaya hazırlanıyor. Çeşitli boyutlarıyla araştırılmasına yönelik 210 dilekçeyi gündemine alan komisyon,  22 şubat Çarşamba günü yapacağı Genel Kurul’da oylama yapacak.  Komisyon üyesi milletvekillerinin takınacakları tutum Dersim Komisyonu’nun akıbetini belirleyecek.

 

Genelkurmay: Arşiv üzerinde tasnif sürüyor

 

Dilekçe Komisyonu, yoğun dilekçeler üzerine bilgi, belge ve arşivleri elinde bulunduran  kurumlara birer yazı gönderdi. Görev alanlarına göre yazılar biçimlendirildi. Genelkurmay  Başkanlığı Dilekçe Komisyonu’na verdiği yanıtta, Dersim arşivlerinde ‘tasnif sürüyor’ dedi.   Cumhurbaşkanlığı da ‘tasnif işlemi sürüyor’ diyerek benzer bir yanıt verdi.

 

Başbakanlık: Arşivleri herkese açtık

 

Başbakanlık, Dersim arşivlerinin yerli yabancı araştırmacılara açık olduğunu bildirdi. İçişleri bakanlığı, komisyona Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde  Dersim coğrafyasıyla bilgileri gönderdi. ‘Dersim Bölgesi’ bilgileri yer alıyor.

 

'Dersim Müzesi kurulsun'

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 210 dilekçe arasında ‘Dersim Müzesi’  kurulsun önerisini kültür ve Turizm Bakanlığı’na genel bir çerçevede sundu. Tunceli teşkilatının olmadığı hatırlatılan  bakanlık yanıtında, yeni  yasa düzenlemesine  dikkat çekildi. Düzenlemenin TBMM’den geçmesi durumunda Tunceli teşkilatıyla bir Müze kurulacağı vurgulandı. Dersim Müzesi gibi  özel bir atıfta bulunulmadı.

 

Ne diyor bu dilekçeler

 

210 dilekçe de Dersim beklentilerindeki farklı sesleri gösteriyor. 'Sürgüne gönderilen  aileler', 'Kayıp Çocuklar', 'faili meçhullerin araştırılması', 'Devletin özür dilemesi', 'Müze kurulması’  talepler arasında.

Dersim olaylarının çeşitli boyutlarıyla  araştırılmasına yönelik  210 dilekçe  TBMM Dilekçe  Komisyonu’na  gözleri çevirdi.

 

 

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