TBMM'de, 'Dersim' komisyonu oylaması

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Dilekçe Komisyonu, Dersim olaylarını Araştırma Komisyonu kurmaya hazırlanıyor. Çeşitli boyutlarıyla araştırılmasına yönelik 210 dilekçeyi gündemine alan komisyon, 22 şubat Çarşamba günü yapacağı Genel Kurul’da oylama yapacak. Komisyon üyesi milletvekillerinin takınacakları tutum Dersim Komisyonu’nun akıbetini belirleyecek.

Genelkurmay: Arşiv üzerinde tasnif sürüyor

Dilekçe Komisyonu, yoğun dilekçeler üzerine bilgi, belge ve arşivleri elinde bulunduran kurumlara birer yazı gönderdi. Görev alanlarına göre yazılar biçimlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı Dilekçe Komisyonu’na verdiği yanıtta, Dersim arşivlerinde ‘tasnif sürüyor’ dedi. Cumhurbaşkanlığı da ‘tasnif işlemi sürüyor’ diyerek benzer bir yanıt verdi.

Başbakanlık: Arşivleri herkese açtık

Başbakanlık, Dersim arşivlerinin yerli yabancı araştırmacılara açık olduğunu bildirdi. İçişleri bakanlığı, komisyona Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Dersim coğrafyasıyla bilgileri gönderdi. ‘Dersim Bölgesi’ bilgileri yer alıyor.

'Dersim Müzesi kurulsun'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 210 dilekçe arasında ‘Dersim Müzesi’ kurulsun önerisini kültür ve Turizm Bakanlığı’na genel bir çerçevede sundu. Tunceli teşkilatının olmadığı hatırlatılan bakanlık yanıtında, yeni yasa düzenlemesine dikkat çekildi. Düzenlemenin TBMM’den geçmesi durumunda Tunceli teşkilatıyla bir Müze kurulacağı vurgulandı. Dersim Müzesi gibi özel bir atıfta bulunulmadı.

Ne diyor bu dilekçeler

210 dilekçe de Dersim beklentilerindeki farklı sesleri gösteriyor. 'Sürgüne gönderilen aileler', 'Kayıp Çocuklar', 'faili meçhullerin araştırılması', 'Devletin özür dilemesi', 'Müze kurulması’ talepler arasında.

Dersim olaylarının çeşitli boyutlarıyla araştırılmasına yönelik 210 dilekçe TBMM Dilekçe Komisyonu’na gözleri çevirdi.