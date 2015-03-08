TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu'nda yarın (9 Mart 2015) HDP'nin Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında verdiği gensoru önergesini görüşecek. HDP, "Kalkınma stratejilerinin yaratmış olduğu sorunlar, doğa katliamı, bölgesel eşitsizlik ve KOBİ'lerin yaşadığı sorunlar nedeniyle" gensoru vermişti.

Üçüncü haftasına giren ve üçüncü bölüme geçilen İç Güvenlik Paketi de Genel Kurul gündeminde olacak. AKP, muhalefetten itiraz edilen maddeler için öneri getirmesini istiyor. CHP, MHP ve HDP paketin geri çekilmesinde ısrar ediyor.

AKP yöneticileri son açıklamalarında paketle ilgili mesaisinin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. 132 maddelik paketin 46 maddesi kabul edildi.

Genel Kurul'da Haşim Kılıç'ın emekliye ayrılması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilecek. Ayrıca RTÜK'de HDP'ye düşen üyelik için de seçim yapılacak. HDP'nin, RTÜK üyesi Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği için istifa etmesi sebebiyle boşalan üyelik için gösterdiği Ersin Öngel ve Nevruz Uğur arasından biri seçilecek.