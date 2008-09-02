TBMM'de 2007 yılı

TBMM'de 2007 yılında yaşanan olayların genel çerçevede kronolojisi şu şekilde özetlenebilir:



Ocak - Şubat: TBMM, 2007 yılının ilk aylarında "derin devlet" tartışmalarına sahne oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Derin devlet; devletimizin kurumları, devletin kendisi değildir. Kurumlar içerisinde hukukun dışına çıkan çeteleşmelerdir'' dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Erdoğan'a, ''Ortada senin atadığın insanların himayesinde yeşertilmekte olan bir çete var'' derken; ANAVATAN Genel Başkanı Erkan Mumcu da ''Devlet içinde birilerinin suç işlediği, devlet var olduğundan beri bilinen bir şey'' karşılığını verdi.



Mart - Nisan: TBMM, mart ayının sonlarında yapılan 11. Cumhurbaşkanı seçimi, sürece ve toplantı yeter sayısına ilişkin tartışmalara sahne oldu.TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını grup toplantısında açıkladığı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül tek aday olarak katıldı. Ancak Gül, seçilebilmek için Anayasanın öngördüğü 367 oyu alamadı. Oylamaya AK Parti'den 351, CHP'den 1, ANAVATAN'dan 2, DYP'den 2, bağımsızlardan 5 milletvekili olmak üzere toplam 361 milletvekili katıldı. Gül, oylamada 357 oyda kaldı.



Mayıs: TBMM, Anayasa Mahkemesinin ''toplantı yeter sayısının 367'' olduğuna ilişkin kararının ardından yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanını yine seçemedi.



TBMM Genel Kurulundaki, 1. tur oylamada, cumhurbaşkanı seçimi için öngörülen toplantı yeter sayısı (367) bulunamayınca Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül cumhurbaşkanı adaylığından çekildi.



Temmuz - Ağustos: 22 Temmuzda yapılan milletvekili genel seçimlerinin hemen ardından oluşan TBMM, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı seçimlerine sahne oldu. 23. Dönem Parlamentosu, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ü Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ı da Türkiye'nin 24. Meclis Başkanı olarak seçti.



Genelde temmuz ve ağustos aylarında tatil olan TBMM, bu yıl ise yoğun bir mesai yaptı.



Eylül - Ekim: 60. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı. TSK'nın, terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzey bölgesine gönderilmesi için hükümete 1 yıl süreyle izin verilmesini öngören tezkere, Genel Kurulda 19'a karşı 507 oyla kabul edildi.



Kasım - Aralık: TBMM, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı birlikte ağırladı. Ayrıca Aralık ayı ortasında 2 aydır devam eden bütçe maratonu, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle sona erdi.

