TBMM'de 16 yıllık gelenek bozuldu

TBMM’nin 27. Yasama döneminde 5 siyasi partinin Başkanlık Divanı, ihtisas komisyonlarda temsil oranları belli oldu.

Muhalefetin itirazına rağmen yeni denklemde Başkanlık Divanı içinde sayılan TBMM Başkanı bununu dışına çıkarıldı daha önce 23 kişilik Başkanlık Divanı'nın sayısı 20’ye düşürüldü.

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen yeni uygulamaya göre, İyi Parti Başkanlık Divanı’nda sadece bir katip üyelik kazanmış oldu.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP’nin anlaşılamayan bir hesaplama yöntemiyle, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarında çoğunluğu sağlamaya çalıştığını söyledi.

Akar, hesaplamanın seçimlerde alınan oya göre değil Meclis’teki sandalye sayısına göre yapıldığını ifade etti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, partilerin Başkanlık Divanı'nda temsiliyle ilgili 16 yıldır yapılan hesaplamanın dışına çıkıldığını söyledi.

Türkkan, “16 altı yıldır yapılan bu uygulama sonucu İYİ Parti’nin Divanda 2 milletvekiliyle temsil edilmesi mümkünken böyle bir hesaplama cihetine gidilerek sadece 1 milletvekiliyle temsil edilmesi mümkün oluyor” dedi.

Genel Kurul’un yarınki toplantısında siyasi partilerin komisyon üyelerinin isimleri tek tek okunacak



Komisyonların üye sayısının belirlenmesinin ardından, beş siyasi parti grubu, komisyonlarda partilerine düşen sayı kadar milletvekilinin ismini TBMM Başkanlığına bildirecek. 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'de toplanacak Genel Kurulda da milletvekillerinin isimleri okunarak oya sunulacak. Daha sonra ihtisas komisyonları, en yaşlı üye başkanlığında toplanarak; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Meclis Başkanı dışında Başkanlık Divanı 20 kişiden oluştu; AKP ve MHP komisyonlarda avantajlı

TBMM Başkanı hariç 20 üyeden oluşan Meclis Başkanlık Divanında AKPi'den 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; CHP, 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri; HDP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti ise 1 katip üye ile temsil edilecek.

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17, diğer ihtisas komisyonları 26'şar üyeden oluştu. Böylelikle Cumhur ittifakı sandalye sayısıyla avantajlı konumda bulunuyor.

26'şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı şöyle olacak:

Adalet, Anayasa, AB Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, vİnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AKP 13 üye, CHP 6 üye, HDP 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2'şer üye.

Dilekçe Komisyonu: AKP 6 üye, CHP 3 üye, HDP, MHP ve İYİ Parti 1'er üye.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AKP 8 üye, CHP 4 üye, HDP ve MHP 2'şer üye ve İYİ Parti 1 üye.

KİT Komisyonu: AKP 17 üye, CHP 9 üye, HDP 4 üye, MHP 3 üye, İYİ Parti 2 üye.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AKP 15 üye, CHP 7 üye, HDP ve MHP 3'er üye, İYİ Parti 2 üye.