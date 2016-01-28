TBMM yerleşkesi, TBMM külliyesi oldu

TBMM Genel Sekreterliği, yeni dönem çalışmaları için toplanan Meclis Başkanlık Divanı'na hazırladığı belgelerde “TBMM yerleşkesi” yerine “TBMM külliyesi” ifadesini kullandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın göreve geldiğinden beri resmi yazışmalarda 'yerleşke' yerine 'külliye' kelimesine yer verdiği belirtildi.

TBMM Başkanlık Divanı, yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bir dizi karar almak üzere toplandı. Başkanlık Divanı için Meclis Genel Sekreterliği’nce hazırlanan belgelerde, TBMM yerleşkesinin adı Cumhurbaşkanlığı’nda olduğu gibi ‘külliye’ olarak değiştirildi. Divan kararıyla, ‘TBMM Külliyesi içerisinde’ geçmişte askeri gazino, daha sonra bahçe lokanta olarak hizmet veren ve yıkılan tesisin yerine yenisinin yaptırılıp yaptırılmayacağı; ayrıca geçmişte milletvekili ofisi olarak kullanılan iki binanın ne yapılacağı konusunda Meclis Başkanı’na yetki verildi.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe ile Beylerbeyi Sarayı Hasbahçe başta olmak üzere Meclis’e bağlı olan Milli Saraylar’da salon kiralama ücretlerine zam yapılmadı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle yıllık kiralama sayılarının düşük kaldığını tespit eden Meclis yönetimi, aynı fiyatlarla uygulamanın sürmesine karar verdi.

Medreseyi devraldı

Kira ücretleri Dolmabahçe Hasbahçe için 200 bin lira, Kuşluk Bahçe için 10 bin lira, Harem Bahçe için 20 bin lira, Beylerbeyi Hasbahçe için 75 bin lira, Yıldız-Şale Köşkünde 10 bin lira, Maslak Kasrında 4-5 bin lira, Aynalıkavak Kasrında 7 bin 500 lira, Ihlamur Kasrında 15 bin lira, Beykoz Kasrında 10 bin lira, Küçüksu Kasrında 25 bin lira olarak uygulanıyor.

TBMM, kültür varlığı olarak Sivas İl Özel İdaresi’nde bulunan 1271 yılı yapımı Buruciye Medresesi’ni de restorasyondan geçirmek amacıyla devraldı. 745 yıldır ayakta duran medresenin restorasyonu için 3 milyon lira ayrıldı. Kararda, Selçuklu mimarisinin ender örneklerinden olan yapının, mimari kompozisyon bütünlüğü bakımından ayakta olan en iyi medreselerden biri olduğu belirtildi.

Bazı CHP’li üyeler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın Meclis Başkanlığı döneminde planlanan projenin seçim bölgesine dönük ayrımcılık taşıdığı görüşünü dile getirdiler. Kültür varlığıyla ilgili ayrıntılı bilgiler üzerine diğer partilerden üyeler de projeye onay verdiler.