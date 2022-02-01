TBMM'ye son yılda 35 bin hak ihlali başvurusu yapıldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 2011’den 35 bin 157 hak ihlali başvurusu yapıldı. Komisyona en çok başvuruyu, tutuklu ve hükümlüler yaptı. 7 başvuru ‘kölelik yasağını ihlal’den geldi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuruları ve içeriklerini sordu. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 2011 yılından en çok başvurunun cezaevlerinden yapıldığını kaydetti. Komisyona son 10 yılda yapılan başvuru sayısı ise 35 bin 157 oldu.

Bilgiç’in açıkladığı verilere göre, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na 2011 yılında başlayan 24’ncü yasama yılında 8 bin 69 başvuru geldi. Bu dönem tutuklu ve hükümlü haklarını ihlalden 2 bin 949, adil yargılama hakkını ihlalden bin 765, sağlık ve hasta hakkını ihlalden 235, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlalden 202 başvuru yapıldı.

Her yıl arttı

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihlerini kapsayan 25’nci yasama döneminde komisyona yapılan başvuru sayısı, 455 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde cezaevlerinden 260 başvuru yapıldı. 87 kişi adil yargılama hakkının ihlal edildiğini, 14 kişi ise kötü muameleye uğradığını bildirerek komisyonun kapısını çaldı.

Kölelik yasağı ihlali

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önceki son dönem olan 26’ncı dönemde ihlal iddiaları rekor oranda yükseldi. Bu dönemde komisyona tam 16 bin 230 başvuru yapıldı. Başvuranlardan 3 bin 955’i çalışma ve sözleşme özgürlüğünün, 3 bin 861’i tutuklu ve hükümlü haklarının, 3 bin 764’ü hak arama hürriyetinin, 2 bin 116’sı adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

Son yasama dönemi olan 27’nci dönemde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuru sayısı 10 bin 403 oldu. Bu dönemde 5 bin 991 kişi tutuklu ve hükümlü haklarının, bin 345 kişi adil yargılama hakkının, 729 kişi sağlık ve hasta hakkının, 102 kişi ayrımcılık yasağının, iki kişi ise kölelik ve zorla çalıştırma yasağının ihlal edildiğini ifade etti. Son 10 yılda kölelik ve zorla çalışma yasağının ihlal edildiğini savunanların sayısı ise yedi oldu.