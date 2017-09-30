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TBMM yarın yeni yasama yılına başlıyor

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

30 Eylül 2017 15:03

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılına yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yasama yılını açılış konuşmasını yapacak. Bu yıl 27 Temmuz'da tatile giren Meclis, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem 3. Yasama Yılı'na yarın başlayacak.

TBMM, Meclis İçtüzüğü uyarınca yarın saat 14.00'de toplanacak.

Meclis'in 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılış programı yarın saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince, Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak. Kahraman, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

Program kapsamında, saat 19.00'da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon gerçekleştirilecek.

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