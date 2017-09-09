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TBMM yakınından gelen silah sesleri Ankara polisini alarma geçirdi

Çok sayıda polis ekibi gölgeye gönderildi

09 Eylül 2017 14:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yakınlarından gelen silah sesleri polisi harekete geçirdi. Meclis çevresini inceleyen ekipler, Akay Caddesi'nde bir eğlence merkezine yönelik saldırı yapıldığını belirledi. 

Karar'ın haberine göre, TBMM'nin yakınında bulunan Akay Kavşağı'nda iki kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı yönünde ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye gönderildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Akay Caddesi'nde bir eğlence merkezine yönelik saldırın yapıldığı belirlendi. Bugün açılacağı öğrenilen eğlence merkezinin kapısında saçma izleri görüldü.

Polis eşkalleri tespit edilen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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