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TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yüzde 30'ı aşan bir artış var

CHP'li Kuşoğlu: Erdoğan, cumhurbaşkanı olduğundan beri cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki artış anormal

31 Ekim 2017 13:46

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün  TBMM, Başbakanlık ve  Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçe ödenekleri görüşülecek.  Ödüllü cami yıkımı ve yeni  halkla ilişkiler binası gündemde olan TBMM'nin 2018 yılı ödeneği 1. 255.124 milyon TL. Geçen yılın (2017) başlangıç ödeneği 981.589 milyondu. TBMM Bütçesinde geçen yıla göre artış yüzde 30'un üzerinde. TBMM'nin 2 bin yılındaki başlangıç ödeneği  ise 115.978.908 milyon TL olarak belirtildi. 

23 Kasım'a kadar sürecek bütçe maratonunun ikinci   gününde TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçeleri  görüşülecek.  

CHP'nin komisyon üyesi  Bülent Kuşoğlu, T24'e, "TBMM Bütçesindeki artışta Cumhurbaşkanlığı bütçesinden sonra  anormal boyutlardadır" dedi.  TBMM Bütçesinde muhalefet olarak  Harcamaları, alınan personeli, danışmanların ve diğer personelin durumunu, 15 Temmuz sonrası yaptırılan tadilatlar, Başkanlık Divanı Harcaması gibi konuları  dile getireceklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış yüzde 30'u aşıyor 

Cumhurbaşkanlığı 2018 bütçe ödeneği 845.345 milyon TL. Bir önceki  yani 2017 yılı başlangıç ödeneği 648.488 milyon. Artış yüzde 30'u geçiyor.  Cumhurbaşkanlığı başlangıç ödeneği 2000  yılında 13.690 milyon tl. 

 CHP'li Kuşoğlu, son yıllarda  en büyük bütçe artışının Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyledi.  Kuşoğlu, "Daha doğru bir ifade ile  Tayyyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olduğundan beri cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki  artış anormal boyutlarda.Üstelik buna  cumhurbaşkanının kullandığı örtülü ödenek dahil değil.

"Cumhurbaşkanlığı uçağı gibi satın alma konuları bütçede  yer almıyor"

Örtülü ödenekte son yıllarda cumhuriyet tarihinin  rekorlarını kırıyor. Üstelik  cumhurbaşkanlığı uçağı gibi satıln alma konuları  bu bütçelerde yer almıyor" dedi. 

Bütçede takvimi

TBMM (Bütçe + Kesinhesap)
Cumhurbaşkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Sayıştay (Bütçe + Kesinhesap)
Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Başbakanlık (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği (Sayıştay Raporu) Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesinhesap+ Sayıştay Raporu)

 

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