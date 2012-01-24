TBMM Uludere Komisyonu Genelkurmay ve MİT’i dinleyebilir



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



34 sivil içinde çocuk yaştakilerin de hayatını kaybettiği Uludere’de bombalama olayını inceleme komisyonu 1 Şubat’ta başlayacak yerinde inceleme için gün sayıyor. Komisyonun CHP ve BDP’li üyeleri, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT yetkililerinin komisyona bizzat gelerek bilgi vermesini istiyor. Alt komisyon başkanı AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener, devletin konuyla ilgili tüm kurumlarının rapor hazırladığını söyledi ve muhalefet kanadından gelen beklentiye, “Eğer, bu raporlar yetersiz bulunur, eksik tarafları tespit edilirse o zaman davet edebiliriz. Ama, şu anda öyle bir davet söz konusu değil” dedi.





Bombalandıkları yere



Alt komisyon başkanı Şener, incelemenin üç gün süreceğini, hava şartlarının uygun olması durumunda bombaların atıldığı noktaya gideceklerin söyledi. Komisyon, mağdur aileler, tanıklarla konuşacak. STK’lar ile resmi kurumları dinleyecek.





‘Önyargısız gidiyoruz’



Her türlü ön yargıdan uzak bir inceleme yapacaklarını anlatan Şener, “Olay sonrası çıkan yorumlar, iddialar ve haberleri bir kenara koyup, kendi incelememizi yapacağız. Mağdur ailelerden muhtara kadar herkesi dinleyeceğiz."



Komisyonun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir ile BDP’li Ertuğrul Kürkçü, Uludere olayının en yetkili ağızlardan dinlenilmesini istiyor. CHP’li Özdemir, “Pilota emri kim vermiş. Bunu öğrenmek için MİT ve Genelkurmay yetkililerinin komisyonda bilgi vermesi doğru olur” dedi.



BDP’li Kürkçü, “Devletin Genelkurmay’ı TBMM’ye gelerek Uludere hakkında milletvekillerini bilgilendirmeli."





