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TBMM TV’den Kılıçdaroğlu konuşurken yayının kesilmesine ilişkin açıklama

"Kasıtlı olarak TBMM TV'nin yayınının kapatılması söz konusu değildir"

23 Kasım 2016 23:26

TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, dün yapılan CHP Meclis Grup toplantısı sırasında TBMM TV'nin yayınının kasıtlı olarak kapatılmasının söz konusu olmadığını savundu.

TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, CHP'nin dün yapılan grup toplantısının TBMM TV'den yayınlanmamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bazı basın ve yayın organlarında, "CHP grup toplantısının yayınlanması esnasında TBMM TV'nin kapatıldığı, sansür uygulandığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatılan açıklamada, Büyük Grup Salonu'nda toplantı başlamadan yarım saat önce yapılan rutin kontrollerde, kameraları kontrol eden yayın sistemlerinde teknik arıza oluştuğu belirlenerek arızanın giderilmesi için TBMM TV teknik ekibince derhal çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili CHP Grup yetkililerine de bilgi verilmiştir. Büyük Grup Salonu ve TBMM TV yayın odasında yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu teknik arıza ancak grup toplantısının tamamlanmasını müteakip giderilebilmiş ve sistem normale dönmüştür. Aynı gün Genel Kurula 19.20'de verilen arada CHP Grup toplantısının tamamı banttan yayınlanmıştır. Haberlerde iddia edildiği gibi kasıtlı olarak TBMM TV'nin yayınının kapatılması söz konusu değildir."

 

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