TBMM komisyonu, 'terör' raporunu yazıyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM’nin Uludere, Darbe Komisyonları’ndan sonra geçtiğimiz yıla damgasını vuran “Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Alt Komisyonu” da raporunu yazıyor.

Aralık ayında bitirilmesi planlanan raporda, terörün arkasında bıraktığı acılara geniş yer verilecek.

Terörün yakıp geçtiği hayatların yaşama nasıl tutundukları yer alacak. Raporda, “Acıların arka planı ihmal edilmiş görünüyor” denilecek. Dağda kaybettiklerinin acısını yaşayan anne ile şehit annesinin, “Biz bu acıyı yaşadık. Başkası yaşamasın” sözleriyle buluşulan ortak nokta vurgulanacak.

Raporda, terörün nedenleri, toplumsal ve politik ortam, siyasetçiler, mağdurlar, tanıkların ifadeleri, komisyona davet edilenlerin anlattıkları, bölgede yapılan incelemeler, şehit aileleri, dernekler, STK’lar, terör uzmanlarının görüşleri kapsamlı raporda yer alacak.

TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam hakkı İhlallerini İnceleme Alt Komisyonu, komisyon üyesi Diyarbakır Milletvekili AKP’li Oya Eronat ve Madımak Oteli katliamında hayatını kaybeden şair metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı arasında geçen konuşmalarla gündemden inmemişti. AKP’li Eronat, “Hiç, Aziz Nesin'i sorguladınız mı” demişti.

AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı’nın başkanlığını yaptığı komisyonda, CHP’den Hüseyin Aygün, BDP’den Ertuğrul Kürkçü bulunuyor.

Komisyon, Tunceli, Batman, Siirt ve Diyarbakır’da 52 olay ve 68 kişiyle görüştü. Vedat Aydın, Musa Anter’in öldürülmesiyle ilgili dinlemeler yaptı. Lice olaylarının tanıklarıyla görüştü. ‘Yeşil’in sorguladığı söylenen Ayten Öztürk cinayetiyle ilgili acılı baba Hıdır Öztürk’le ikinci kez biraraya geldi. 1993 yılında Bingöl'de yolları kesilerek 33 askerin şehit olduğu baskından kurtulan iki asker TBMM komisyonuna bilgi vermişti. Her kesimden çok sayıda kişinin dinlediği komisyona Türk Musevi Cemaati, 2003'teki El- Kaide saldırısında yaşadıklarını anlatmıştı.