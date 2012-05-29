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TBMM sıvaları dökülen Sivas Kongre Müzesi’ne el atıyor

CHP Sivas Milletvekili Özdemir’in soru önergesine verilen yanıt, cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin yinelendiğini gösterdi

29 Mayıs 2012 17:49

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

TBMM Başkanlığı, bakımsızlıktan kaderine terk edilmiş bir görüntüye büründüğüne dikkat çeken ve önlemleri soran CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’e, konunun gündemlerinde olduğu yanıtını verdi. Başkanlık, Sivas Valiliği’ne ilk etapta 100 bin lira para gönderildiğini açıkladı. Müze’nin röleve projesinin tamamlandığını, ihalesinin yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını bildirdi. Başkanlık, ihale bedelinden kalan 312 bin liralık kısmının da valilik hesabına aktarıldığına dikkat çekti. Mekanın aslına uygun restorasyonunu yapmak için belgeler araştırılıyor.

CHP Sivas Milletvekili Özdemir’in soru önergesine verilen yanıt, cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin yinelendiğini gösterdi. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, bakımsız durumdaki müzeye ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

- TBMM Genel Sekreterliği Yardımcılığı, restorasyon konusunda uzman teknik elemanlarından ve Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyesinden oluşan bir heyetle yerinde incelemeler yapılmıştır.

-Bir yol haritası ortaya konularak bir an önce röleve, restitüsyon ve restorasyon, mekanik, elektrik ve çevre düzenlemesi gibi projelerin ihalesinin yapılması kararlaştırılmıştır.

- İlk etapta hazırlıklar için TBMM Muhasebe Müdürlüğü’nce Sivas İl Özel İdaresine 08.07.2011 tarihinde 100 bin lira gönderilmiştir.

-27.02.2012 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.  İşin süresi 120 gündür. 18.04.2012 tarihli onay ile işin bedelinin kalan 311 bin 820,00 TL Sivas İl Özel İdaresi hesabına aktarılmıştır.

-Projenin rölevesi tamamlanmış olup Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak hale getirilmiştir.

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