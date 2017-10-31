TBMM raporu: ABD'nin Türkiye'de 50 nükleer silahı var

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah denemeleri nedeniyle gerginlik yaşanırken, dünyadaki nükleer silah dağıtılımını araştıran TBMM, ABD’nin Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 5 NATO ülkesinde 150 nükleer silahı bulunduğunu bildirdi.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, 'Nükleer Silahlara İlişkin Veriler' başlıklı araştırma raporuna göre, Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah bulunuyor.

Raporda nükleer silahların yaklaşık 9.400’ünün askeri kullanım için cephaneliklerde bulunduğu, geriye kalanların yok edilmek üzere atıl beklediği belirtildi.

Nükleer silah stokunun büyük kısmı Rusya ve ABD'de

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın söz konusu rapora dayandırdığı haberine göre, cephaneliklerdeki silahların yaklaşık 4.150’si her an kullanılabilecek durumdayken, bin 800’ü kısa sürede kullanıma hazır hale getirilebilecek yüksek alarm düzeyinde.

Dünya nükleer silah stokunun çok büyük bir kısmının (yüzde 93) Rusya ve ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore dahil toplam 9 ülkede olduğu kaydedildi.

Türkiye’de nükleer silah olduğu bilgisi TBMM’nin hazırladığı raporda kayda geçirilirken, nükleer silah sahibi olmayan 5 NATO üyesi ülkesindeki (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) 6 hava üssünde yaklaşık 150 ABD nükleer silahı bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kore anlaşmadan çekildi

Raporda, nükleer silah bulunan 9 ülkeden 5'inin (ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere) Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması çerçevesinde, 'nükleer silah sahibi ülke' statüsünde bulunduğu, Hindistan, Pakistan ve İsrail’in bu anlaşmaya hiçbir zaman taraf olmadan nükleer silaha sahip olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca Kuzey Kore’nin 2003’te Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’ndan çekilerek nükleer silah geliştirmeye devam ettiği vurgulandı.

Rapordaki verilere göre Rusya’nın 7.000 ABD’nin 6.800, Fransa’nın 300, Çin’in 260, İngiltere’nin 215, Pakistan’ın 130, Hindistan’ın 120, İsrail’in 80 ve Kuzey Kore’nin ise 10 adet nükleer silahı bulunuyor.

50 tane B61 olduğu tahmin ediliyor

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) nükleer paylaşım programı çerçevesinde ABD, soğuk savaş döneminde Türkiye dahil Avrupa’daki bazı ittifak üyesi ülkelere nükleer silah yerleştirdi. ABD’nin 1960’larda yerleştirdiği bu silahların bir bölümü halen Türkiye’de bulunuyor. Söz konusu nükleer silahlar, Washington ile Ankara arasında 1950’lerin sonlarında düzenlenen müzakereler sonucunda, 1960’ların başında yerleştirilmişti. Bu silahlardan B61 tipi bombalar, halen Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde bulunuyor. Öte yandan aynı dönemde yerleştirilen nükleer başlıklı Jüpiter füzeleri, Türkiye tarafından sadece 1961 ile 1963 arasındaki kısa süre boyunca muhafaza edilebildi. Söz konusu füzeler, ABD ile Sovyetler Birliği (SSCB) arasında yaşanan Küba Füze Krizi sonucu Nisan 1963’te çekilmişti. NATO tarafından da baz alınan Amerikan Bilim Adamları Federasyonu’nun (FAS) verilerine göre, Türkiye’deki B61 sayısının 50 olduğu tahmin ediliyor.