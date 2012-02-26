TBMM, Pozantı Cezaevi'ni iki yıl önce 'işkence' iddiaları üzerine incelemişti!

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Cezaevi Heyeti, ‘taş atan çocuklara’, ‘tecavüz’ iddialarıyla gündeme gelen Adana Pozantı Kapalı Cezaevi’nde iki yıl önceki incelemesinde, ortak alanlarda kamera olmadığını tespit etmiş ve ‘koğuşlar bakımsız, yataklar aşırı kirli. Bazı yataklarda çarşaf ve nevresim yok” demişti. İncelemeye neden olan işkence iddialarına ise komisyon raporunda 18 yaşını dolduran bir hükümlünün ‘maksatlı’ çıkardığına ilişkin yetkili görüşlerine yer verildi.



AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş Başkanlığındaki Cezaevi Alt Komisyonu, cezaevi yönetimi ve infaz memurları tarafından çocuk mahkumlara işkence uygulandığı, üzerlerine soğuk su döküldüğü, plastik su borusu ile dövüldükleri, dayak sonrası bedenlerinde açılan yaralara tuz basılarak işkenceye maruz kaldıkları iddialarını 2010 yılı Ocak ayında inceledi.



İşkence iddiaları maksatlı



Komisyon, cezaevi müdürleri ve infaz koruma memurları tarafından çocuklara yönelik işkence iddialarını yüz yüze görüştükleri çocuklara sordu. Çocuklar, idare tarafından kendilerine karşı bir kötü muamele ve işkence olmadığını ifade etti. İnfaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı, ailelerden ve çocuklardan bu yönde şikayet gelmediğini söyledi. İddiaların 18 yaşını dolduran bir hükümlü tarafından yetişkin cezaevine gönderilmeden önce maksatlı ortaya attığına dikkat çekildi.



Yataklar aşırı kirli ve eski



İnfaz Kurumu incelemesinde, her bir koğuşta sekiz çocuğun kaldığı, ortak alanlarda kamera sisteminin olmadığı tespit edildi. Komisyon, inceleme sonrası hazırladığı raporunda, “Bu durumun çocuklar arasında ve çocuklara yönelik kötü muameleye yol açabileceği düşünülmektedir” dedi. ‘Koğuşların genel olarak bakımsız olduğu, bazı koğuşlardaki yatakların aşırı derecede kirli ve eski olduğu, bazı yataklarda çarşaf ve nevresim bulunmadığı gözlenmiştir” denildi.



TBMM heyetinin raporunda yer verdiği tespit ve öneriler şöyle:

- Pozantı ilçesinin Adana’ya 110, Mersin’e 120 km. uzaklıkta olması sebebiyle, duruşma ve hastaneye gidişlerde sıkıntı yaşanmaktadır. İlçede tam teşekküllü bir hastanenin 8 bulunmaması nedeniyle çocuklar Adana’ya sevk edilmekte, sevk ve nakillerin fazla olması, hem iş hem de maddi kayıp yaratmaktadır.



18 yaş üzerinde olanlar var



-Yoğunluk sebebiyle mükerrirler ile ilk kez suç işleyenlerin ayrılmasında zorluklar yaşanmaktadır.

- Yaş tespiti konusunda titiz davranılmaması nedeniyle kimliğinde 18 yaşından küçük gözükmesine rağmen, tutuklulardan 18 ve üzeri yaşta olanlar vardır; çocuk rejimine tabi tutulan bu tutuklular kurum kurallarını sık sık ihlal etmekte, kendilerinden küçük olan tutuklulara kötü davrandıkları için kurum asayişi ve huzuru tehlikeye girmektedir.

- Yargılamaların uzun sürmesi nedeniyle, uzun süre kapalı ortamda tutulan çocuklar olumsuz etkilenmektedir.



Fiziki yapı çocuklara uygun değil



- Kurumun yetişkin ceza infaz kurumu olarak inşa edilmiş olması nedeniyle, fiziki yapısı çocuklara uygun değildir ve iyileştirme çalışmalarında sıkıntılar yaşanmaktadır.

- Kurumun ailelerin yaşadığı yerleşim merkezlerine uzak olması sebebiyle aile desteği eksik kalmaktadır.

- Yine fiziksel uzaklık sebebiyle üniversite, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerden yeterli destek sağlanamamaktadır.

- Pozantı’nın küçük bir ilçe olması nedeniyle uzman personel sıkıntısı çekilmektedir.

- Çalışan personelin özlük haklarının, bulundukları görev ve çalışma koşulları göz önüne alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir.



1987 yılında hizmete açılan Pozantı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2007 yılına kadar yetişkinlerin kaldığı bir kurumken, 2007 yılından itibaren çocuk ve gençlik ceza infaz kurumu olarak kullanılıyor. 2010 yılı rakamlarına göre, 282 kişilik kapasitesi olan kurumda, 237 çocuk ve genç tutuklu, 18 yetişkin barındırılıyor.