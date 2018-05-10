TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan yetki tasarısı 2.5 saatte geçti; gözler Genel Kurul'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veren düzenlemeyi 2.5 saatlik mesainin ardından jet hızıyla kabul etti.

Tasarı, 24 Haziran'da gidilecek erken seçim öncesi Bakanlar Kurulu’na, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veriyor. Tasarının genel kurulun bugünkü oturumunda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

Değişiklik yapılacak kanun sayısı 521, 2.843 madde kaldırılacak, 2.470 madde değiştirilecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın komisyonda verdiği bilgiye göre, hükmünü icra eden kanunlar, içeriğinde değiştirilecek hüküm bulunmayan kanunlar, kanun hükmünde kararname yetki kanunları , millî mücadele kanunları ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler, inkılap kanunları da yetki kanunu kapsamı dışında bulunuyor. Bozdağ, “Yaklaşık olarak yetki kanunu kapsamında değişiklik yapılacak kanun sayısı 521 şu anda. Bu rakam artabilir, eksilebilir. Kanun hükmünde kararname sayısı 40, yapılan tartışmalar sonucunda. Bu da dediğim gibi artıp eksilebilir. Madde bazında kaldırılacak madde sayısı 2.483 ve değiştirilecek madde sayısı da 2.470 olarak şu anda yaptığımız tespitler çerçevesinde görülmektedir”