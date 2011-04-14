-TBMM ÖNÜNDE ZİNCİR VE BIÇAKLI EYLEM ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Bazı siyasi parti ve kadın sivil toplum örgütleri, ''kadına ve çocuklara yönelik şiddeti ve tecavüzü'' protesto etti. Ellerinde ''Tecavüze müebbet hapis istiyoruz'', ''Meclis'te konuşacak kadın istiyoruz'', ''Kadın ve çocuk saldırılarını kim önleyecek?'', ''Yurdumuz Anadolu, Meclisimiz Babadolu'', ''Şiddet değil kadın katliamı'', ''Tacize karşı susmadık, susmayacağız'' dövizleriyle TBMM Çankaya kapısında toplanan kadınlar, Meclis'in kadını ve çocukları koruyan yasayı bir an önce çıkarmasını istediler. Bazılarının kendini bileklerinden zincirlediği eylemde, kadınlar ''Bu çocukların hayatının yanmasına, cehennemi yaşamalarına göz yumuyoruz. Bu çocuklar yanıyorlar'' diyerek oyuncak bebek yaktı. Ardından Meclis'e yürümek isteyen kadınlara polis barikat kurarak engel oldu. Burada basın açıklaması yapan gazeteci-yazar Ruhat Mengi, Türkiye'de çocukların ve kadınların şiddete ve tecavüze uğradığını, hayatlarının katledildiğini söyledi. Bütün kadınların, gazetecilerin, milletvekillerinin bu konuyu ele alarak kadına ve çocuğa yönelik şiddeti ve tecavüzü önlemelerini isteyen Mengi, ''Çocuklara tecavüz edenlerin ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve tecavüzü önleyici yasalar TBMM'den geçene kadar mücadele edeceğiz. Tecavüzcüler, katiller serbest bırakılıyor. Katiller dışarıda, gazeteciler içeride, ondan sonra ileri demokrasiyi anlatıyorlar Avrupa'ya'' diye konuştu. Mengi, tecavüzlere karşı idam cezasının da geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve tecavüzü önleyecek iradeyi TBMM'de göremediklerini savunarak, ''Türkiye'de kanayan bir yara var. Pansuman, ilaç var ama bunu hekim kullanıp tedavi etmiyor'' dedi. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci ise ''Ayşe Paşalı cinayeti''ni gönüllü olarak takip ettiğini belirterek, mahkemeden örnek bir kararın hala çıkmadığını ileri sürdü. Meclis'in yeni dönemde kadınları ve çocukları koruyacak yasayı çıkarması gerektiğini belirten Kendirci, yasaların çıkarılması konusundaki iradenin bir an önce gösterilmesini istedi. Açıklamanın ardından, oturma eylemi yapan kadınlar, boğazlarına temsili bıçak dayayarak, kırmızıya boyadıkları peçeteleri boyunlarına koydu. Oturma eylemini sonlandıran kadınlar, boşandığı eşi tarafından bıçaklanan ve Numune Hastanesinde tedavi gören Behice Ç'yi ziyarete gitti.