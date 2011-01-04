-TBMM ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - KESK Ankara Şubeler Platformu üyesi bir grup, Meclisin Dikmen kapısı önünde oturma eylemi yaparak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba tasarıyı protesto etti. Dikmen kapısı önünde toplanan protestocu grup, hükümet ve tasarı aleyhine slogan attı. ''Sermayeye af, emekçiye saldırı. Torba yasa geri çekilsin'' yazılı pankart da açan gruptakiler adına konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tuğrul Culfa, ''tasarıyla hükümetin iş hayatından sosyal hayata kadar birçok alanda iktidarın mutlak üstünlüğünü sağlamaya çalıştığını'' savundu. Culfa, işverene her türlü kolaylığı sağlayan tasarının emekçilerin ücretlerinin düşürülmesinin, engellilerin istihdamının azaltılmasının, çalışma saatlerinin artırılmasının, kamu emekçilerinin sürgüne yollanmasının, belediyelerin taşeronlaşmasının, işsizlik fonunun kalıcı olarak işverene açılmasının ve esnek çalışmayla iş güvencesinin kaldırılmasının önünü açacağını öne sürdü. Tasarının geri çekilmesini istediklerini belirten Tuğrul Culfa, talepleri görmezden gelinirse eylemleri sürdüreceklerini söyledi. Açıklamanın ardından Dikmen kapısı önünde bir süre oturma eylemi yapan protestocular, daha sonra dağıldı.