TBMM önünde cemevi protestosunu polis engelledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde, İstanbul'daki Armutlu Cemevi'ne yapılan polis baskınını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu. Basın açıklaması yapmak isteyen Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri, HDP ve CHP'li milletvekilleriyle, polis arasında arbede yaşandı.

Evrensel'in haberine göre, İstanbul’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi’ne bağlı Armutlu Cemevi’ne polis baskınına ve sonrasında Şube Başkanı Zeynep Yıldırım’ın gözaltına alınması üzerine Meclis önünde yapılmak istenen açıklamayı polis engelledi.

Açıklamayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, GYK üyesi Özgür Kaplan, derneğin şube başkanları, HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Kemal Bülbül, Zeynel Özen, Erkan Baş ve CHP’li Milletvekilleri Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Ali Öztunç ile Kani Beko katıldı. Polisin izin vermediği basın açıklamasında, sık sık “Cemevleri Alevilerin ibadet merkezidir”, “Zeynep Yıldırım serbest bırakılsın”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

"24 Haziran'da verilen sözler unutuldu"

Türkiye'deki kutuplaşmaya izin vermeyeceklerini söyleyen CHP'li Ağbaba, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sarıyer Armutlu Cemevi’ne saldırıyı kınıyoruz. Cumhurbaşkanının seçimler öncesi verdiği vaatlerin ne kadar boş olduğunu görüyoruz. Bu hükümet anlayışı her zaman cemevlerini yok sayıyor. 24 Haziran’da vermiş olduğu sözleri unutan cumhurbaşkanının nefret sözleri nedeniyle cemevleri saldırılarla karşı karşıyadır. Buradaki milletvekilleri olarak bu saldırıyı kınadığımızı belirtiyoruz. Başta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ve milletvekilleri olarak cemevlerine sahip çıkacağımızı, saldırıların karşısında duracağız."

"Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılmalıdır"

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu da “Cemevine yapılan sadece saldırıdan ibaret değildir. Aynı zamanda oraya giren bir polis memuru idrarını bırakmak üzere cemevini pisletmiştir, kirletmiştir. Öncelikle bunun hesabının sorulması gerekiyor. O polis memuru bulunmalı, ihraç edilmeli ve cezalandırılması gerekiyor. Hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Bizim milletvekili olarak talebimiz budur” ifadelerini kullandı.