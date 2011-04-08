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TBMM ÖNÜNDE ''BAŞÖRTÜLÜ ADAY'' EYLEMİ ANKARA (A.A)

08 Nisan 2011 15:38

-TBMM ÖNÜNDE ''BAŞÖRTÜLÜ ADAY'' EYLEMİ ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - ''Başörtülü Milletvekili İstiyoruz İnisiyatifi'' üyesi bir grup kadın, Meclis önünde eylem yaptı. TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan kadınlar, ellerinde taleplerini içeren dövizler taşıdı. Grup adına konuşan Nesrin Semiz, tüm siyasi partilere 12 Haziran seçimlerinde  seçilebilir sıralardan başörtülü adaylar göstermeleri çağrısında bulundu. Semiz, ''Çoğulcu, katılımcı demokrasinin gereği olarak parlamento halkın tümünü yansıtmalı. Kadınların az olduğu bir parlamento eksiktir. Başörtülü kadınlar yoksa milli irade meclise girmiş olamaz. Şu haliyle siyaset hayatımız ve demokrasimiz yarım. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kadın karar mekanizmalarında yok'' dedi. Ülkeyi parlak geleceğe taşımak isteyen kadınların sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Semiz, ''Başörtülü aday yoksa oy da yok'' diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.

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