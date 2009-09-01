Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolle ilgili olarak, "TBMM onayı olmadan protokolün işlerliği yok" dedi.



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Erdoğan, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyareti sırasında, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi, iki tarafça dün paraf edilen "Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolu" değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan, "Bu süreç içerisinde attığımız adımlardan bir tanesi... Dün saat 17.00'de İsviçre, Türkiye ve Ermenistan tarafından açıklanan, iç istişarelerin başlatılmasına yönelik adım var. Parlamento'dan bunun onayı olmadıktan sonra işlerlik kazanmayacak" diye konuştu.

'Terör sorunu en önemli konumuz'

Erdoğan, "demokratik açılım" sürecini aynı zamanda milli birlik projesinin önemli bir boyutu olarak gördüklerini belirterek, "Bunun içerisinde terör sorunu en önemli konumuz ve başlığımız. Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Azınlıklarla ilgili süreç

Türkiye'de azınlıklar ile ilgili başlatılan bir süreç olduğunu da kaydeden Erdoğan, 2 hafta kadar önce İstanbul'da iş çevreleri, aydınlar ve çeşitli dini grupların temsilcileri ile bir araya geldiklerini anımsatarak, bu süreci de aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini anlattı.

Erdoğan, "Bunların hepsi, bizim tarihten bugüne gelen süreci de değerlendirmemize farklı imkan oluşturuyor. Bir diğer konu,Kıbrıs konusu... Şu an da Dışişleri Bakanım Kuzey Kıbrıs'ta bazı görüşmeler yapıyor. Kuzey Kıbrıs'ın sürece ilişkin tavırlarını değerlendirme fırsatı oluyor. Atadığımız ve atamakta olduğumuz bürokratlarla ilgili tanıştırma süreci oluyor. Bütün bunlar bizim yoğun gündemlerimizi oluşturmakta. Bunları da Meclis Başkanımız ile müzakere etme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Erdoğan, ziyaret sırasında, yıllardır beraber siyaset yaptığı Şahin'i, TBMM Başkanlığında görmekten mutluluk duyduğunu da söyledi.

Tebrik etmek, başarı dileğinde bulunmak ve gündemdeki bazı konuları görüşmek üzere Şahin'i ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, "Ağırlıklı gündemimiz, bugün Dünya Barış Günü... Demokratik açılım sürecini aynı zamanda milli birlik projemizin önemli bir boyutu olarak görüyoruz. Bunun içerisinde terör sorunu en önemli konumuz ve başlığımız. Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bugün defnedilecek ya da defnedilmekte olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize sabırlar diliyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şahin'in açıklaması:

Şahin ise TBMM'nin şu anda tatilde olduğunu, ancak hükümet işlerinin tatilinin olmadığını vurgulayarak, hükümetin büyük bir hızla ülkenin sorunlarını çözme çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

1 Ekim'de açılacak TBMM'nin önünde oldukça yoğun bir gündem olacağını kaydeden Şahin, bu gündemin hem iç politikaya hem de dış politikaya dönük olacağını bildirdi.

Şahin, "İnanıyorum ki bu süreçte TBMM, iktidarıyla muhalefetiyle bu gündemlerle ilgili gerekli çalışmayı büyük bir özveri ve dayanışma içerisinde gerçekleştirecektir" dedi.

TBMM'nin yeni başkanı sıfatıyla Meclis'in, gerek yasama gerek denetim konularının büyük bir dirayetle yapması konusunda elinden gelen çabayı ve gayreti göstereceğini söyleyerek, "Demin söylediğiniz memleket meselelerinin çözümünde size başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın Şahin'i ziyareti, daha sonra basına kapalı devam etti.