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TBMM, OHAL'i 3 ay uzatan tezkereyi kabul etti

Karar, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi

11 Ekim 2016 22:23

TBMM Genel Kurulu'nda, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildi. CHP ve HDP milletvekilleri tezkereye hayır oyu kullandı. Tezkere, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı basın açıklamasında MGK'nın tavsiye kararı üzerinde OHAL'in 90 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

 

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