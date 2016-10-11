TBMM, OHAL'i 3 ay uzatan tezkereyi kabul etti

TBMM Genel Kurulu'nda, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildi. CHP ve HDP milletvekilleri tezkereye hayır oyu kullandı. Tezkere, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

15 soruda olağanüstü hâl rejimi...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı basın açıklamasında MGK'nın tavsiye kararı üzerinde OHAL'in 90 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.