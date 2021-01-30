TBMM'nin internet sitesinde Varlık Fonu Denetim Tutanakları yayımlandı ardından silindi

T24 Haber Merkezi

27 Ocak 2021'de TBMM'de Varlık Fonu Denetim Tutanakları görüşüldü. TBMM'nin sitesinde görüşmelerin ardından yayımlanan tutanakların yerine Deprem Komisyonu tutanakları yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "AKP açık bir sansür ve karartma uyguluyor." dedi.

Geçtiğimiz Cuma (27 Ocak 2021) TBMM'de Varlık Fonu Denetim Raporları görüşüldü. Görüşmeden önce Plan ve Bütçe Komisyonu'na ulaşan tutanağın TBMM'ye "gizli" ibaresiyle gönderilmesi tartışmalara neden olmuş; komisyon üyesi vekiller, varlık fonuna ilişkin gerçeklerin kamuoyundan gizlendiğini savunmuştu.

Söz konusu tutanaklar için tıklayın

"Halk iradesine en büyük saygısızlık"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın açıklaması şöyle:

"Bugün söz konusu toplantı tutanaklarına ulaşmaya çalıştığımızda düne kadar TBMM sitesinde bulunan tutanakların ortadan kaybolduğunu, yerine Deprem Komisyonu tutanaklarının bulunduğunu fark ettik. Bunun bilinçli bir karartma olduğu kanaatindeyim. AKP yasal düzenlemelerle bir taraftan TBMM’nin denetim yetkisini Zaten yasal düzenlemelerle bypass ederken diğer taraftan da bizzat gerçekleri halkın gözünden kaçırarak açık bir sansür ve karartma uyguluyor. Meclisin buna alet edilmesi halk iradesine yapılacak en büyük saygısızlıktır. Başta TBMM Başkanı ve Plan Bütçe Komisyon Başkanının konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz."