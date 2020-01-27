TBMM'nin gündeminde olan 'hayvan polisine' Animal Planet'te yayınlanan dizi ilham verdi

2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’yla kurulması öngörülen ‘hayvan polisi’ fikrinin, 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden çıktığı belirlendi. Dizi, ilk olarak Hollanda’da kurulan 500 kişilik bir hayvan polis gücüne ilhâm verdi.
Hürriyet'ten Bülent Ovacık'ın haberine göre, TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel’e göre 2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’nda ‘hayvan polisi’ kurulması da öngörüldü. Hayvan polisleri sayesinde hayvanlara yapılan her türlü eziyet ve işkencenin anında tespit edilmesi amaçlanıyor. Böylece hayvanlara karşı suç işleyenler zaman kaybetmeden yakalanabilecek.
'Hayvan polisi’ fikri ise ilk olarak Hollanda’da ortaya atıldı. 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden esinlenen ülkenin Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten, 2 Aralık 2011’de ‘hayvan polisi’nin kuruluşunu resmen onayladı.
Yılda 3 bin şikâyet
- Hollanda’nın Lahey kentinde bölge polisine yapılan yaklaşık üç milyon çağrıdan yaklaşık 3.000’i hayvanlarla ilgili.
- Kentte hayvanlarla ilgili yılda yaklaşık 100 dava açılıyor. Nadir de olsa 3 yıla kadar hapis ve 22 bin Euro’ya kadar para cezası kesilebiliyor.
- Lahey bölge mahkemesinde yargılanan bir sanık, 40 dakikalık bir duruşmanın ardından ‘köpeğini dövüp tekmelemek’ten 56 saat toplum hizmetine mahkûm edildi ve bir yıl boyunca evcil hayvan edinmesi yasaklandı.
- Lahey bölge mahkemesindeki hayvan davalarından sorumlu savcı Tamara Verdoorn “İnsanlar toplum hizmetinden para cezasından daha fazlasını öğreniyorlar” dedi.