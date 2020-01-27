TBMM'nin gündeminde olan 'hayvan polisine' Animal Planet'te yayınlanan dizi ilham verdi

2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’yla kurulması öngörülen ‘hayvan polisi’ fikrinin, 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden çıktığı belirlendi. Dizi, ilk olarak Hollanda’da kurulan 500 kişilik bir hayvan polis gücüne ilhâm verdi.

Hürriyet'ten Bülent Ovacık'ın haberine göre, TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel’e göre 2 ay içinde yasalaşması beklenen Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’nda ‘hayvan polisi’ kurulması da öngörüldü. Hayvan polisleri sayesinde hayvanlara yapılan her türlü eziyet ve işkencenin anında tespit edilmesi amaçlanıyor. Böylece hayvanlara karşı suç işleyenler zaman kaybetmeden yakalanabilecek.

'Hayvan polisi’ fikri ise ilk olarak Hollanda’da ortaya atıldı. 2002’de Animal Planet’te yayınlanan ‘Animal Cop Detroit’ adlı diziden esinlenen ülkenin Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten, 2 Aralık 2011’de ‘hayvan polisi’nin kuruluşunu resmen onayladı.

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