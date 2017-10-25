TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu üyeleri Aydın'da

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Geri Gönderme Merkezi\'ni ziyaret etmek için Aydın\'a geldi. İlk ziyareti Aydın Valiliği\'ne yapan TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu\'nun Başkanı Atay Uslu, \"Irkçılık yapan Avrupalılar bizi bu konuda eleştirirken, kendileri 20-30 mülteciyi bile kabul etmiyor\" dedi.

TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu başkanlığındaki AK Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy\'dan oluşan heyet Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger, komisyon üyelerini kapıda karşıladı. Komisyonun başkanlığını yapan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, şunları söyledi:

\"Aydın\'a yapmış olduğumuz ziyaret, buradaki geri gönderme merkezini incelemekti. Heyetimiz İnsan Hakları Komisyonu altında toplanan bir Mülteci Hakları Komisyonu\'dur. Mülteci Hakları Komisyonu TBMM\'de tüm siyasi partilerin ortak kurulmuş bir komisyondur. Komisyonda AK Parti, CHP, MHP ve HDP\'den milletvekilleri bulunuyor. Biz iki yıldan beri Suriyeli mültecileri araştırıyoruz. Geri gönderme merkezlerini ziyaret ederek yerinde tespitler yapıyoruz. Türkiye\'de 3 milyon 500 binden fazla Suriyeli var. Türkiye artık transit geçiş noktası olmaktan çok, mülteci ülkesi konumuna geldi. Bununla ilgili tüm kurumlarımız çok ciddi çalışmalar yapmaktalar. Ama maalasef Avrupa Konseyi\'ne, İzmir başta olmak üzere geri dönüşüm merkezlerinde insan dışı muamalelerin yapıldığı raporu sunuldu. Bu rapor 2015\'te hazırlanan bir rapordu. Bizde bu raporun doğru olup olmadığını araştırarak diğer partilerle bir araya gelerek kurduğumuz komisyonla yerinde inceleme yapıyoruz. Dün İzmir\'deydik, burada gördük ki bizim standardımız çok çok iyi durumdadır. Hem fiziki hem de hizmet olarak çok iyiyiz. Geri dönüşüm merkezleri bilindiği üzere sınırdışı edilmeyi bekleyen mültecilerin yerleridir. İdari gözetim altında tuttuğumuz yapancılara bile her türlü yardımın yapıldığını İzmir\'de iceledik ve gördük. Bugünde Aydın\'ı inceleyeceğiz ve göreceğiz.\"

\'AVRUPA IRKÇILIK YAPIYOR\'

\"Irkçılık yapan Avrupalılar bizi bu konuda eleştirirken, kendileri 20-30 mülteciyi bile kabul etmiyorlar\" diyen Uslu, şöyle devam etti:

\"Kabul etmemek için ırkçı, ötekileştirici ve benzeri bahenaler üretmekteler. Almanya\'daki bir parti; \'Sığınmacıları vuralım. Onları, Ege\'deki bir adaya yalnız başına bırakalım\' diyor. Bizim yabancı düşmanlığımız yok. Bunu vicdani ve hukuki bir görev olarak görüyoruz. Almanya\'da 10 bin sığınmacı kayboldu. Kendileri bile nereye gittiğini bilemiyor. Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi.\"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Komisyon Başkanı Uslu\'nun konuşmalarına destek verdi.



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