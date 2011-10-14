TBMM, lavobadan ölen minik Efe'yi gündemine aldı





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Dilekçe Komisyonu, geçtiğimiz mayıs ayında Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda üzerine düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz’u gündemine aldı. Komisyonun gelecek hafta yapacağı ilk toplantısında Efe Boz’la birlikte gündeme gelen okullardaki lavabo standartlarını değerlendirecek. Ortak bir karar çıkması durumunda kurulacak alt komisyon minik Efe’nin celladı olan lavabo ve standartlarını inceleyecek.



Ana sınıfı öğrencisi Efe Boz, okulun tuvaletinde lavabonun düşerek kırılıp boğazını kesmesi sonucu 12 Mayıs 2010 tarihinde hayatını kaybetmişti. Küçük Efe'nin ailesi, eğitim yılı başında okullarda güvenli eğitim alanları oluşturulması istemiyle imza kampanyası başlatmıştı. Efe’nin babası Kemal Boz, okullarda çocuklar için daha güvenli mekanlar isteği ve Efe'nin ölümünde sorumluluğu olanların daha ağır cezalar alması taleplerine ilişkin yaklaşık 115 bin dilekçeyi TBMM Başkanlığı’na teslim etmişti.

Kaçak elektrik ve OYAK



Toplantının gündem maddeleri arasında kaçak elektriğin faturalandırılmasına yönelik şikayetler ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) mağdurlarının başvuruları var. Çok sayıda OYAK üyelerinden gelen şikayet dilekçesinin değerlendirilerek alt komisyon kurulması bekleniyor. N.A. adlı personel, başvurusunda OYAK üyeliğinin zorunlu tutulduğun dikkat çekti ve kurum iştiraki şirketlerin tasfiye edilmesi gerektiğini önerdi.



M. İ. A. ise genel kurulda kendilerine oy hakkı tanınmamasının anayasaya aykırılık teşkil ettiğini vurgularken, halka arz edilmiş şirket bulunduran kurumun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini söyledi. S. K. Dilekçesinde zorunlu OYAK üyeliğinden çıkmak ve iştiraklerdeki payının tarafına ödenmesini talep etti.



OYAK, 205 sayılı kanun, Milli Birlik Komitesi’nin isteği üzerine çıkarıldı. O dönem kanun çıkarma yetkisini elinde bulunduran Danışma Meclisi tarafından 1961 yılında çıkarılan kanuna, 1996 yılında Genelkurmay’ın isteği doğrultusunda TSK mensuplarına yeni haklar tanınan bazı maddeler eklendi.

