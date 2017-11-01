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TBMM kulislerinde gündem Meclis Başkanlığı seçimi; cami açılışındaki fotoğraf bir mesaj mı?

Kulislerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’in adı dolaşıyor

01 Kasım 2017 22:40

Hülya Karabağlı

TBMM’de 12 Kasım’da Başkanlık seçimleri için başlayacak adaylık başvuruları öncesi iktidar ve muhalefet kanadında kulisler hareketlendi. AKP’nin ‘makul’ bir aday çıkarması halinde MHP’nin aday göstermeyeceği konuşuluyor.
MHP kanadından gelen bilgiler ise bu iddiaların tam aksi yönde. Başkanlık seçimleri ve adaylarla ilgili henüz yetkili organlarda bir şey konuşulmadığını ifade eden MHP’li yetkililer, bir aday gösterileceğini ifade ediyor. Meclis Başkanlığı adaylıklarında ise gözler iktidar partisinde.

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Melike Hatun Cami’deki fotoğraf karesinin dikkat çekici olduğu söyleniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Hayati Yazıcı’nın bu açılışta Erdoğan’ın sol tarafında yer almasının önemli olduğu belirtiliyor. Ancak,  Erdoğan’dan şu ana kadar kimseyi işaret etmediği ifade ediliyor.

Zekeriya Temizel’in adı kulislerde

CHP’nin Başkanlık adayı da merak ediliyor. 20. dönemde 55 ve 56. hükümetlerde Maliye Bakanlığı yapan İzmir Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Zekeriya Temizel’in adı dolaşıyor. Ancak,  CHP’de de henüz belirlenmiş ortak bir isim şimdilik yok.

HDP de adaylık konuşulacak

HDP kanadından alınan bilgiye göre, başkanlık adaylığı konusunda yetkili organlar toplanacak ve buradan çıkacak kararla hareket edilecek.

İyi Parti’ye katılan 5 bağımsız milletvekili

TBMM Başkanlığı’na  başvuruya hazırlanan  İyi Parti’nin 5 Bağımsız milletvekili var. 5 milletvekili iktidar partisi adayına oy vermeyecek. 

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