T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis, kaza raporu hazırlayan 2 polise çarptı

 Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Hikmet Erol'un yönetimindeki hafif araç, buzlanma nedeniyle kontrolü yitirdi

25 Ocak 2018 16:23

 Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı\'nda görevli polis memuru Hikmet Erol\'un yönetimindeki hafif araç, buzlanma nedeniyle kontrolü yitirdi. Araç, kayarak kaza yerinde rapor tutan polislere ve ekip aracına çarptı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Aynı bölgede yine buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. TBMM Koruma Daire Başkanlığı\'nda görevli Hikmet Erol yönetimindeki 33 E 3679 plakalı hafif ticari araçla, buzlanma nedeniyle kayarken, kaza yerinde rapor hazırlayan trafik polisi İbrahim Akdoğan ve polis ekip aracına çarptı. Kazada trafik polisi Akdoğan ile Hikmet Erol\'un yanında bulunan meslektaşı Göksel Çalışkan, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aynı bölgede buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada ise, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BÖLÜKBAŞAKSARAY DHA AKSARAY Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Koruma Daire BaşkanlığıHikmet ErolAraçKazadaKazaAksaray AnkaraTBMM Koruma Daire BaşkanlığıAkdoğanGökselYaralılarAksaray Devlet HastanesiAynı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24