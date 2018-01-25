TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis, kaza raporu hazırlayan 2 polise çarptı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı\'nda görevli polis memuru Hikmet Erol\'un yönetimindeki hafif araç, buzlanma nedeniyle kontrolü yitirdi. Araç, kayarak kaza yerinde rapor tutan polislere ve ekip aracına çarptı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Aynı bölgede yine buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. TBMM Koruma Daire Başkanlığı\'nda görevli Hikmet Erol yönetimindeki 33 E 3679 plakalı hafif ticari araçla, buzlanma nedeniyle kayarken, kaza yerinde rapor hazırlayan trafik polisi İbrahim Akdoğan ve polis ekip aracına çarptı. Kazada trafik polisi Akdoğan ile Hikmet Erol\'un yanında bulunan meslektaşı Göksel Çalışkan, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aynı bölgede buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada ise, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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