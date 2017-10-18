TBMM Koruma Daire Başkanlığı Eski İstanbul Şube Müdürü Murat Özen'e 30 yıla kadar hapis istemi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) TBMM Koruma Daire Başkanlığı Eski İstanbul Şube Müdürü Murat Özen ve nöbetçi amir Yalçın Zenginoğlu hakkında, 15 Temmuz\'da personele, darbeci askerlere direnmemeleri yönünde talimat verdikleri iddiasıyla, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme\" suçundan 22,5 yıldan 30\'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 19 Haziran 2017\'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan TBMM Koruma Daire Başkanlığı Eski İstanbul Şube Müdürü Murat Özen ile darbe girişimi gecesi Beylerbeyi Sarayı\'nda nöbetçi amir olan Yalçın Zenginoğlu \"Şüpheli\" olarak yer aldı.

İSTANBUL\'DA 226 POLİSTEN SORUMLU

İddianamede Şube Müdür olan Murat Özen\'in İstanbul\'da 226 emniyet personelinden sorumlu olduğu ancak, darbecilere direnmek için kendisinden talimat bekleyen personele direnmemeleri yönünde talimat verdiği iddia edildi.

\"GEREKİRSE SİLAHLARI VERECEĞİZ\"

İddianamde, Özen\'in saat 22.53\'te sorumluluğunda bulunduğu Dolmabahçe Sarayı\'na gelerek, görevli polislere, \"Genelkurmay Başkanı\'nı rehin almışlar, gelen askere direnmeyeceğiz, direnmeye kalksak buraya asker yığarlar, o yüzden herhangi bir olumsuzlukta beni cağırın, ben konuşurum. Gerekirse silahları vereceğiz\" dediği anlatıldı.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI

İddianamede Özen\'in saat 05.00 sıralarında darbe başarısız olunca, havadaki helikoptere bir el ateş ettiği ancak sonrasında 19 kez ateş etmiş gibi tutanağa geçirdiği, yine personel arasında oluşturulan WhatsApp grubunda talimatı üzerine darbe gecesi görevli polisler Kazım Budak ve Osman Öztürk\'ün yazdığı \"Şube müdürü darbecilere direnilmemesi talimatını verdi\" şeklindeki yazıları da 28 Temmuz günü aynı polislere sildirerek, \"Müdürün talimatını yanlış anladım\" şeklinde tutanak tutturduğu ileri sürüldü.

\"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATI BİZİ BAĞLAMAZ\"

İddianamade yer alan diğer şüpheli nöbetçi amir Yalçın Zenginoğlu\'nun ise, darbe gecesi gittiği Beylerbeyi Sarayı\'nda görevli polislere, \"Darbeciler gelirse kapıyı kilitler içeride bekleriz. İstanbul Emniyet Müdürü bizi bağlamaz. Biz Milli Saraylar Şube Müdürlüğü\'ne bağlıyız\" diyerek odasına geçerek darbecilere karşı direnilmemesi talimatını verdiği belirtildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede her iki sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme\" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.