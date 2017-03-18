TBMM Komisyonu'ndan: Aladağ'daki yurt müdürü memleketinden 'ablalar' getirmiş

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu’nun son toplantısında yangın uzmanı olan bilirkişi heyeti, yurt müdürünün çocuklara göz kulak olmak için memleketinden ‘ablalar’ getirdiğini ve bu ablaların yangın sırasında orta katta bulunmaları sayesinde kaçıp canlarını kurtardıklarını söyledi.

Yangın uzmanı Bekir Metin Demir, bir öğrencinin ‘aşağıdan bir duman geliyor’ dediği ablalardan “Tamam, tamam, sen bizim meyvelerimizi getir” dediklerini ve daha sonra aşağıya inip baktıklarını anlattı.

Bilirkişi heyeti, ablaların kayıt dışı çalıştıklarını ve yangın sırasında orta katta oldukları için kaçabildiklerini söyledi. Bilirkişilerin verdiği bilgiye göre, yurtta 35 civarında öğrenci var ancak yurt o kadar denetimsiz ki; kaç kişi kalıyor, ne yapıyor bilinmiyor.

Komisyon tutanaklarında ‘ablalar’ şöyle yansıdı:

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Yukarıda öğrenciler oturuyor, talebeler demişler ki: “Burnumuza bir koku geliyor, duman kokusu geliyor.” Çocuğun bir tanesi inmiş aşağıya bakmış demiş ki: “Burada bir duman kokusu var, petrol kokusu var.” Petrol kokusu, kablolar yanıyor çünkü kablo bir petrol ürünü, kablolardan duman çıkmaya başlayınca petrol türü bir koku gelmeye başlıyor. Yukarı çıkıyor, orada eğitmen ablaları var, diyor ki: “Buradan duman geliyor, aşağıdan koku geliyor.” “Ha, bakalım…” filan diyorlar. Tabii, bu arada damlayan yangın kıvılcımları tutuşturuyor.

BAŞKAN – Pardon, öğrenci mi inmiş ilk bakıma inen öğrenci?

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Evet, ilk öğrenci iniyor aşağıya, yukarı çıkıyor, ablalar oturuyor orada, diyor ki: “Aşağıdan bir duman geliyor, bir koku geliyor, bir tuhaflık var.” falan diyorlar. “Tamam, tamam, sen bizim meyvelerimizi getir.” diyorlar. O arada da ablalar inip bakmak istiyorlar.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR Hayır, bu müdürün orada lojmanı var. Akşam olduğu zaman o yurttaki ablalarla yurt müdürünün hanımı bir araya gelmişler, oturmuşlar. Bazen dışarıdan misafirleri geliyormuş, orada muhabbet ediyorlar ve oradaki talebelere…

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Evet, birkaç tane abla var.

GAYE USLUER (Eskişehir) – Evet. Yani bunlar kimdir? Kayıt dışı bu ablalar nereden çıktı? Bu ablalar ne zaman gelir, ne zaman gider, orada mı yatıyorlardı?

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Ablalar orada yatıyorlar. Ablalar yurt müdürünün memleketindeki tanıdıkları, onlara rica etmiş, onlar da gelmişler, bunlar genç kızlar. Gelmişler, orada çocuklara akşam etüt…

KİMYA MÜHENDİSİ, GENEL VE SINAİ YANGIN UZMANI TURGUT CIRGAOĞLU – Şimdi, 35 civarında öğrenci var ama yurt o kadar denetimsiz ki kaç kişi kalıyor, ne yapıyor, onu bilen de yok galiba.

GAYE USLUER (Eskişehir) – Abla sayısını biliyor muyuz?

KİMYA MÜHENDİSİ, GENEL VE SINAİ YANGIN UZMANI TURGUT CIRGAOĞLU – Abla sayısını 4 olarak biliyoruz.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Sayın Başkanım, bunların bir kısmı dışarıdan misafir gelmişler.

BAŞKAN – Ne sıfatla oradalar, orada ikamet ediyorlar mı, yoksa ora ya gün içinde gelip akşam ayrılıyorlar mı, ne görevleri var, bunların tespitlerini de yapacağız, burada tam net bilgi verilmemiş.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Zaten efendim, duyduğunuz gibi o yurttaki 3-5 abla komşu, yurt müdürünün arkadaşları, akşam olduğunda geliyorlar muhabbete oraya. Çay, kahve içiyorlar, oturuyorlar, sonra evlerine gidiyorlar. Esas orada çalışan 2 -3 kişi var abla olarak yurtta kalan, etüt yaptıran ama o 5-6 kişi akşam muhabbetçi, gelip muhabbet ediyorlar orada.

GAYE USLUER (Eskişehir) – Ama öteki ablalar da kayıt dışı.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Zaten kayıt dışı, kayıtlı yok.

GAYE USLUER (Eskişehir) – Ablalar da aşağıda oturuyorlar, sohbet ediyorlar.

YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Ablalar kaçmışlar zaten.

GAYE USLUER (Eskişehir) – Ya da aşağıdalar, değil mi?

GENEL VE SINAİ YANGIN UZMANI TURGUT CIRGAOĞLU – Orta kattalarmış ablalar.

GAYE USLUER (Eskişehir) – Ablalar çocuklarla birlikte değiller zaten, onlar aşağıda.

BAŞKAN – Tabii, 1’inci kattan 2’nci kata çıkacak merdiven ve koridorlarda yangın olduğu için, yangında ne yapacağımızı bilemediğimiz…

YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Tabii, eğitim yok, şaşırdı kaldı millet.

DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Sorumlu tutulan demeyeyim de orada kayıt dışı da olsa bulunan ablaların nerede çocuk olduğunu bilmemesi de dikkatimi çekiyor. 2’nci katta kimse yok muamelesi yapılıyor ve 2’nci k atta çocuklar.

YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Efendim, 2’nci katta etüt odası var, çocuklar okuldan gelmişler, yemeklerini yemişler, isteyen çıkıyor etüt yapıyor, orada bire bir özel eğitim görüyorlar, isteyen de aşağıda oturuyor, sağda solda ama esas ölümler çocukların etüt yaptığı odada olmuşzaten.

DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Şimdi, benim dikkat çekmek istediğim nokta, orada kayıt dışı bulunan ablalar var, bir şekilde sorumlu veya değiller artık sizin anlatımınıza göre ama benim gördüğüm kadarıyla da b elli sorumlulukları var onların orada. Raporda “2’nci kattan ses çıkmadığı için orada kimsenin olmadığı düşünüldü.” deniyor. Ancak, bu ablalar 1’inci katta olduğuna ve kaçtığına göre 2’nci katta kim var kim yok ondan bile haberleri yok benim anladığım kadarıyla.

YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – İşte kaçmışlar zaten, birdenbire alev alınca şaşırdılar.

DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Ama 2’nci katta çocukların olduğunu bildirmemişler çünkü hiçbir şeyden haberleri yok, ilgisizler demek ki ya da sorumlulukları…

BAŞKAN – Ya da acaba… Yani hem öyle olabilir, bir de o sırada kimin kurtulup, yurtta kaç kişi var, kaç kişi yurttan dışarıya alındı, kimler kurtuldu, sayısal anlamda da anladığım kadarıyla yani bizim itfaiye ve orada bulunan vatandaşlarımız anlamında da bu işi organize edecek kimse yok. Yani, kaç kişi kurtuldu, tespit yapıp da içeride kalan var mı yok mu noktasında bilgi aktarılacak bir merci de yoktu anladığım kadarıyla.

MAKİNE MÜHENDİSİ, YANGIN UZMANI BEKİR METİN DEMİR – Çocuklar okuldan geliyor, normal okuldan geliyor, yemeklerini yiyorlar. Yukarıda etüt odaları var, oraya çıkıyorlar. Bu ablalar da onlara nezaret ediyor yukarıda, yani nezaretçi gibi başlarında duruyorlar ama isteyen dersini çalışıyor, isteyen başka bir şey yapıyor ama o ablaların görevi orada onların başında durup… Nezaretçi, başka bir görevleri yok.