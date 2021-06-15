TBMM Komisyonu, Van ve İzmir cezaevlerinde incelemelerde bulunacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Van ve İzmir'deki ceza ve tevkifevlerinde incelemelerde bulunacak.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan, TBMM Hükümlü Ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında, cezaevleri ziyaretleri gündemiyle toplandı.

Toplantıda komisyon üyeleri çalışma takvimi çerçevesinde ziyaret etmeyi planladıkları cezaevlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Değerlendirmeler sonucu komisyon bu hafta sonu Van, önümüzdeki hafta sonu da İzmir'deki cezaevlerinde incelemelerde bulunacak.