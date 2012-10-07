TBMM komisyonu, Silivri'de su ve akustik dışında sorun bulamadı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Silivri Cezaevi’ne haziran ayında yaptıkları ziyaretle ilgili raporda mahkûmlar açısından sadece su ve akustik olmak üzere sadece iki sorun tespit etti.

Alt komisyonun taslak raporunda, cezaevinde görüşülen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, gazeteci Müyesser Yıldız ve tutuklu askerlerin hiçbirinin adı anılmadı.

Komisyon, 11 bin 270 kapasiteli Silivri Cezaevi'nden gelen 79 başvuru üzerine inceleme başlatmıştı. Hazırlanan taslak rapor bir üst komisyonda gelecek hafta tartışılacak.

İnceleme tarihinde 8 bin 586 kişinin bulunduğu cezaevine ilişkin hazırlanan raporun sonuç bölümündeki 7 tespitin 5’inde memnuniyet vurgulandı.

Sorun olarak şunlara değinildi:

-Su sıkıntısının giderilmesine ilişkin tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

-Koğuşların akustik özelliğinin mahpusların sağlığını olumsuz etkileyebileceği düşünüldüğünden çözümü için çalışma yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.



Tek kalan kadın



-Raporda, cezaevinde modern bir hastane ve nöbetçi uzman doktor bulunduğu, ortak alanların kamerayla izlenmesinin sorun oluşturmadığı, sohbet hakkına ilişkin sınırlamaların mevzuata uygun olduğu, kurslara katılım ve açık görüş olanaklarındaki iyileştirmenin “memnuniyetle karşılandığı” kaydedildi. Raporda, “Her bir kurumda 2 halı saha ve çok amaçlı spor salonu bulunmaktadır. Spor salonlarında sportif faaliyetlerin yanı sıra konser, tiyatro gibi sosyal ve kültürel faaliyetler de gerçekleştirilmektedir” denildi.

-Ziyaretten sonra tahliye olan gazeteci Müyesser Yıldız’la ilgili olarak, adı anılmadan, “Ziyaret edilen koğuşta tek başına kalan kadın tutuklu ile görüşülmüştür. Tutuklu tarafından, tek başına kalmasının kendi isteğiyle gerçekleştiği, bu tavrının cezaevi idaresiyle ilgisinin bulunmadığı ifade edilmiştir” denildi.

-Koğuşların ortak alanlarının 324 kamerayla 24 saat izlendiği ve kayıtların 6 ay saklandığı vurgulanan raporda, “mahpusların iddiaları” olarak şu görüşlere yer verildi: “Mahpuslar tarafından sohbet hakkından faydalandırılmadıkları ve sosyal faaliyetler ile kurslardan yararlanma taleplerinin geri çevrildiği belirtilerek bu durumun açık bir yalnızlaştırma politikası niteliği taşıdığı iddia edilmiştir. Soğuk suyun günde 9 saat süreyle, sıcak suyun ise haftanın 3 günü 2,5 saat süreyle verilmesinin yetersiz olduğu söylenmiştir.



Sıcak su çamurlu



-Ayrıca sıcak suyun çamurlu aktığı belirtilmiştir. Kurum idarecilerince, her bir koğuş için verilmekte olan toplam su miktarının (400 litre) dünya standartlarının ve yönetmelikte belirlenen miktarın üstünde olduğuna işaret edilerek, sıkıntıların bir kısmının suyun kötü niyet veya ihmal içeren kullanımından kaynaklandığı ifade edilmiştir.”