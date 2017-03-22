CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, iktidar ve muhalefet kulislerinde yeniden inşaat çalışmalarının başlamasını Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sordu.

Dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde parlamento binalarının gücünü geçmişinden aldığını hatırlatan Yedekci, TBMM’nin ülkenin zorlu koşullarda kurulduğuna dikkat çekti.

“TBMM kendi tarihi ve kültürüne niçin sahip çıkmamaktadır?” diye Kahraman’a soru yönlendiren Yedekci, söz konusu tadilat için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan karar alınıp alınmadığını da gündeme getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önerge şöyle:

Kahraman tarafından cevaplanması istenen soru önergesi şöyle:

Dünyanın gelişmiş hemen hemen bütün ülkelerinde parlamento binaları gücünü geçmişinden alır. Bu durum parlamentoların mimari yapılarına da yansır. Ülkemiz zorlu koşullarda kurulmuş güçlü bir Cumhuriyettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binamızda bunu yansıtan mozaik kaplamalı kolon gibi önemli ayrıntılar vardır.

Mekânların tarihi özelliklerinin yanında anı değerleri de vardır. Bu değerlere saygı anlamında da yenileme yerine sadece temizleme ve bakım çalışmaları yapılmalıdır.

Muhalefet kulisinde ve İktidar kulisinde bir tadilat çalışmasının başlatılacağını basından öğrenmiş bulunuyoruz.

TBMM Muhalefet ve İktidar kulislerinin tadilatı için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan karar alınmış mıdır?

TBMM Muhalefet ve İktidar kulislerinin tadilatı için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı yoksa nasıl tadilata başlanmıştır?

TBMM Muhalefet ve İktidar kulislerinin restorasyonu yapılırken Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kontrol etmekte midir?

TBMM Genel Kurul binasının Muhalefet ve İktidar kulislerinin restorasyon işlemlerinin yapılması için hazırlanan proje Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan geçmiş midir?

TBMM Genel Kurul binasının Muhalefet ve İktidar kulislerinde bulunan mozaik kaplamalı kolonlar niçin mermer kaplanmıştır? Mozaik kolonların mermer ile kaplanması için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan karar alınmış mıdır?

TBMM Genel Kurul binasının Muhalefet ve İktidar kulislerinin restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak mı yapılmaktadır? Restorasyonu için aslına uygun malzemeler neren temin edilmektedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi tarihi ve kültürüne niçin sahip çıkmamaktadır?