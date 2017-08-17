TBMM, Kavakçı'ya 71 bin lira tazminat ödeyecek!

TBMM Başkanlığı, vatandaşlığı iade edilen ve Malezya’ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı’ya başvurusu üzerine milletvekilliğinin düşürüldüğü 16 Mayıs 1999 tarihinden FP’nin kapatıldığı 22 Haziran 2001’e kadar olan vekil maaşı kadar tazminat ödenmesine karar verdi. Kavakçı’ya, 71 bin lira ödenecek. Kavakçı’nın bugüne kadarki sağlık harcamalarını belgelendirmesi durumunda TBMM’nin milyonlarca lira ödemesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

1999’da çıkarılmıştı

Kavakçı, AKP hükümetinin vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 26 Mayıs’ta yürürlükten kaldırılması üzerine TBMM Başkanlığı’na haklarının ödenmesi için başvurmuştu. TBMM Başkanlığı, Kavakçı’ya yapılacak ödemenin hangi yöntemle yapılacağı, faiz ödenip ödenmeyeceği konusunda hukuk müşavirliği ve Sayıştay’dan resmi görüş istemişti. Sayıştay geçen günlerde görüşünü TBMM’ye gönderdi. Kavakçı’ya milletvekilliğinden çıkarıldığı 16 Mayıs 1999’dan FP’nin kapatıldığı 22 Haziran 2001 tarihine kadar o dönem milletvekillerine ödenen maaş tutarı kadar ödeme yapılabileceğini bildirdi. Nazlı Ilıcak ve Bekir Sobacı’nın da aralarında bulunduğu bazı vekillerin FP’nin kapatılması nedeniyle yasaklı hale geldikleri, maaş alamadıklarına dikkat çeken Sayıştay, Kavakçı’ya 18 yıllık faiz ödemesinin mümkün olmadığını bildirdi. Faizin, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve banka faizlerine mi göre ödeneceği konusunda bir tercihte bulunulamayacağını belirten Sayıştay, herhangi bir faiz yönteminin tercih edilmesi durumunda hak sahibinin başka bir faz sistemini isteyebileceğine dikkat çekerek, “Örneğin ‘ben parayı bankaya yatıracaktım, banka faizi üzerinden hesaplanmalıydı’ itirazında bulunulabilir. Bugüne kadarki uygulamalarda tazminatlarda faizler ödenmedi, faiz ödemesi ancak mahkeme kararları doğrultusunda belirlenen yöntemle yapılabilir” görüşünü bildirdi.

Milyonlarca lira ödenebilir

TBMM Başkanlığı, Sayıştay’ın görüşü üzerine Kavakçı’ya verilecek miktarı, milletvekillerine o dönem verilen maaş üzerinden hesaplayarak 71 bin TL olarak belirledi. Tazminatın ödenmesi için Kavakçı’ya bildirim yapıldı. İlgili yasalara göre, milletvekillerinin sağlık harcamaları Meclis tarafından karşılanıyor. Kavakçı’nın bugüne kadar yaptığı sağlık harcamalarını belgeleyerek TBMM Başkanlığı’na başvurması durumunda milyonlarca lira ödeme yapılmasının gündeme gelebileceği kaydediliyor. Kavakçı, bu kararla birlikte milletvekilliği emeklisi de olabilecek. Kavakçı ve ailesi, vekillerin yararlandığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek, VIP salonlarını kullanabilecek. Kavakçı, ‘eski milletvekili’ kartı ve Meclis’e giriş kartı alabilecek. Kavakçı Büyükelçi olarak atandığı için diplomatik pasaporta da hak kazanmıştı.