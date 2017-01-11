TBMM Katip Üyesi Hakverdi: Bu hile bir AKP’nin bir de şeytanın aklına gelir!

TBMM Katip Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, AKP’nin anayasa oylaması sonuçları Başkanlık Divanı'nda tutanaklara geçirilirken “hileye” başvurduğunu iddia etti.

Hakverdi yaptığı açıklamada, “TBMM Genel Kurulunda dün gece anayasa değişikliğinin ikinci maddesinin oylandığı esnada görevli Katip Üye olarak Ahmet Aydın’ın başkanlık ettiği Divan'da olmama rağmen oylama sonuç tutanağı benim yerime ve benden habersiz olarak Divan'da oturmayan MHP’li Divan Katip üyesine imzalattırılmıştır. Bu şekilde açıktan oylama yapıldığına dair tutanağa şerh düşmem hile ile engellenmiştir” dedi.

Hakverdi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “AKP Divanda olmayan üyeye, benim yerime imza attırıp 'açık oy kullanma şerhimi' engelledi. Bu hile bir AKP’nin bir de şeytanın aklına gelir” dedi.