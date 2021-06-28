TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilen CHP, gölge komisyon kuruyor

CHP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilmesinin ardından gölge bir komisyon kuracak. Komisyon, 1 Temmuz öncesinde bildiri yayımlayacak.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan, “Komisyon, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma rezaletini gölgelemektedir” gerekçesiyle çekilen CHP, gölge bir komisyon kuracak. CHP’nin kuracağı komisyon ilk toplantısını gerçekleştirecek, 1 Temmuz’dan önce ise İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir bildirge yayımlayacak.

CHP milletvekilleri, çalışmalarına kuracaklar gölge komisyon ile devam edecek. Komisyon bugün, davetli isimlerle bir çalıştay gerçekleştirecek. Komisyonun İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili hazırlayacağı bildirge, 1 Temmuz’dan önce kamuoyu ile paylaşılacak.

"İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme rezaletini meşrulaştırmak..."

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’ndan, “Karşılaşılan tutum, müzakere ortamının oluşmaması ve iktidar tarafından davet edilenlerin suçu teşvik edici skandal açıklamaları nedeniyle” çekildiklerini anımsatan CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, “Bu komisyonun İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme rezaletini meşrulaştırmak ve kadınların kazanılmış haklarından geriye gidişe neden olacak önerilerde bulunmak dışında bir işlevi yok” dedi.

"Kapsamlı bir rapor hazırlanacak"

Kurulacak gölge komisyonun amacını, “Gerçekten olması gereken işlevini yerine getirmek” olarak özetleyen CHP’li Taşçıer, “Komisyona davet ettiğimiz bilim insanları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kapsamlı bir rapor da oluşturacağız. İlk olarak ise 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme öncesi, düzenleyeceğimiz çalıştay sonucunda bir bildiri yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.