TBMM, ittifak kanun teklifi için 18 saattir mesaide

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 26 maddelik ittifak kanun teklifi için görüşmelerini 18 saattir sürdürüyor.
TBMM Genel Kurulu dün akşam saatlerinde geçtiği 26 maddelik ittifak kanun teklifi görüşmelerini sürdürüyor. Dün 14.00' da başlayan Genel Kurul mesaisi 18. saatine girdi.
Afrin operasyonu tartışmaları nedeniyle gergin başlayan ittifak görüşmelerinde AKP ve MHP teklifin bitirilmesi kararı alınca Genel Kurul kapanmadi. Teklifin 20.maddesine kadar gelindi. Genel kurul nedeniyle AKP grup toplantısı iptal edildi.