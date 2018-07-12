TBMM istatistikleri: En az kadın milletvekili İyi Parti'de

TBMM Başkanlığı, milletvekilleri kayıtlarının tamamlanmasının ardından, Meclis’in cinsiyet dağılımı istatistiğini de hesapladı. Meclis'in yüzde 82'sini erkekler oluştururken, ortaya çıkan tabloya göre 596 milletvekilinden sadece 104’ü kadın. Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu ve İyi Parti, yüzde 7 ile Meclis'te kadın milletvekili oranı en düşük parti.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, TBMM’nin 27. döneminde kadınların yüzde 17.45 oranında temsil edildiği görüldü. Ortaya çıkan tabloya göre 596 milletvekilinden sadece 104’ü kadın.

En yüksek oran HDP'de

Meclis verilerine göre, çıkardığı milletvekili sayısı ile orantılı olarak en fazla kadın milletvekiline HDP yer verdi. HDP’nin 67 milletvekilinden 26’sı kadın. HDP’de kadınların temsili ise yüzde 38.81 oldu.

AKP'de yüzde 18

AKP ise kadın katılımı oranında ikinci parti konumunda. AKP'de 290 milletvekilinin 53’ü kadın. İktidar partisinde kadınların temsil oranı ise istatistiklere yüzde 18.28 olarak yansıdı.

CHP'de 18 kaıdn vekil var

Kadınların temsilinde AKP'yi CHP izledi. CHP’nin Meclis Genel Kurul Salonu’nda sahip olduğu 144 sandalyenin 18’inde kadınlar oturuyor. CHP’de kadınlar yüzde 12.5 oranında temsil ediliyor.

En düşük oran MHP ve İyi Parti

49 milletvekili bulunan MHP’de 4 kadın milletvekili bulunuyor. Kadın vekillerin temsil oranı yüzde 8.16. 42 milletvekili bulunan İyi Parti’de ise 3 kadın milletvekiliyle bu oran yüzde 7.14. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin en düşük oranda kadın milletvekiliyle temsil edilmesi dikkat çekti.

Erkeklerin Meclis’te temsil oranı, istatistiklere yüzde 82.55 olarak yansıdı. AKP'den 237, CHP’den 126, HDP’den 41, MHP’den 45, İyi Parti’den 39, SP’den 2, BBP’den ve DP’den 1’er erkek milletvekili Meclis’te yer aldı.