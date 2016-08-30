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TBMM: İsmail Kahraman Küba sosyalist devriminden bir şahsı değil, tarihimizden kahramanları tavsiye etti!

"Bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz”

30 Ağustos 2016 02:03

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Rize'de söylediği "Güney Amerika’da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz” sözlerine ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Gençlerimize Küba Sosyalist Devrimi’nde yer alan bir şahsın değil, tarihimizdeki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceği ve takip edilebileceği tavsiye edilmiştir.” ifadesi yer aldı. 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 

"TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, 28 Ağustos 2016 tarihinde, Rize'nin Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 555. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katılmıştır. 

TBMM Başkanı Kahraman'ın söz konusu toplantıda yapmış olduğu konuşmaya ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

Sayın Kahraman tarafından gerçekleştirilen konuşmada, Küba Sosyalist Devriminde yer alan bir şahsın değil, kendi milli değerlerimizi özümsemiş, ülkemizin müreffeh ve barış dolu aydınlık geleceğinin teminatı olan gençlerimize, tarihimizdeki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceği ve takip edilebileceği tavsiye edilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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